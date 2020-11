Deutsche Unternehmen bei Digitalisierung häufig risikoscheu und visionslos

Düsseldorf (ots) - Nur eine kleine Minderheit deutscher Unternehmen setztkonsequent auf die Digitalisierung. Das zeigt eine exklusive Befragung vonVorständen aus DAX und Mittelstand durch die globale UnternehmensberatungKearney. Dabei sind die Gründe für das Zögern vielfältig, liegen aber oft in denFirmen selber."Es gibt nicht den einen Grund, warum ein Unternehmen zurückhaltend bei derDigitalisierung ist, doch in den meisten Fällen fehlen Visionen und eineGesamtstrategie", fasst Dr. Martin Eisenhut, Kearney Partner und ManagingDirector Deutschland, Österreich und Schweiz die wichtigsten Ergebnissezusammen.

In insgesamt 165 Tiefeninterviews mit Vorstandsmitgliedern aus dem deutschenMittelstand und DAX fragte Kearney gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft fürManagementforschung im Frühjahr 2020 nach Gründen, warum es bei derDigitalisierung hakt oder warum sie sogar scheitert. Im Sommer 2020 wurden dieErgebnisse in 50 weiteren Stichprobeninterviews auf mögliche Einflüsse derCorona-Krise hin aktualisiert.Jenseits einer Minderheit von unter 10 Prozent, die alle Dimensionen derDigitalisierung geschickt für sich ausnutzt, kristallisieren sich fünf Typen vonUnternehmen heraus, bei denen dies nicht der Fall ist, auch wenn die Gründedafür unterschiedlich sind. Mit 34 Prozent stellen "risikoscheueStandard-Digitalisierer" die größte Einzelgruppe. Ihr Problem: Sie verfolgenschlicht keine klare digitale Vision und setzen die digitalen Maßnahmen meisterst dann um, wenn andere es auch tun. Ihnen fehlt eine Digitalkultur und dieetablierte, zentrale Struktur ist ein zusätzliches Hindernis. Eisenhut hält diesfür fatal: "Viele Vorstände haben oft noch das Gefühl, dass es reicht, imMainstream mitzuschwimmen. Im digitalen Zeitalter gewinnen aber die, die vor derWelle schwimmen und das erfordert manchmal auch Mut."Mit 28 Prozent bilden die "nicht disruptiven Digitalisierer" die zweitgrößteGruppe. Zu ihr zählen Unternehmen, die ein durchaus erfolgreiches, nichtdigitales Geschäftsmodell betreiben - auch in der Krise. Sie zögern daher, einneuartiges Geschäftsmodell zu schaffen, dass das traditionelle Modell bedrohenkönnte. Nach Ansicht Eisenhuts haben sie durchaus eine digitale Kulturentwickelt und setzen klar priorisierte Digitalmaßnahmen. "Ihre große Gefahr istjedoch, dass der inkrementelle Weg zum Mantra wird und sie den Moment verpassen,an dem radikale Schritte gefragt sind."Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht, könnte das Motto der"ambitionierten Digital-Getriebenen" sein. Ihnen fehlte bereits vor dem Ausbruchder Pandemie eine echte Digitalvision und eine ebenso nachhaltige digitaleFührung. Sie machen 15 Prozent der Befragten aus und leiden häufig darunter,dass ständig neue Initiativen des Vorstands oder des Aufsichtsrats die digitaleAusrichtung verändern. "Die uneinheitliche Wahrnehmung der durch die Krise nochschneller veränderten Kundenbedürfnisse und die Technologiedynamik führen ineiner unkoordinierten, dezentralen Struktur trotz großer Anstrengungen zu einerfehlenden Priorisierung der einzelnen Digitalmaßnahmen. Darunter leiderinsbesondere die Umsetzungskompetenz", erklärt Eisenhut.Zu guter Letzt kristallisierten sich die beiden Gruppen der "Digital-Klagenden"(10 Prozent) und der "ewiggestrigen Digital-Verweigerer" (3 Prozent) heraus, diezusammen immerhin 13 Prozent ausmachen. Zu ihnen gehören Unternehmen, die eswegen schlechter technologischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Bedingungenfür schlicht unmöglich halten, digitale Chancen zu ergreifen. Manche halten dieDigitalisierung gar für einen überbewerteten Hype. "Schaut man auf die amhäufigsten genannten Gründe, warum Unternehmen die Digitalisierung nichtenergisch genug vorantreiben, dann spiegelt sich dort eine besorgniserregendeTendenz wider: Die Angst, Fehler zu machen, überdeckt die Chancen, die sich inder Digitalisierung bieten", sagt Martin Eisenhut. "Angst ist aber kein guterRatgeber. In diesem Jahrzehnt gewinnen die, die mutig sind und machen."