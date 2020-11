Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die besten HR Projekte des Jahres 2020 stehen fest. Im Rahmeneiner feierlichen Online-Veranstaltung wurden am Abend des 16. November inBerlin die diesjährigen Trendence Awards verliehen. Dabei vergab die fachkundigeJury die begehrten Auszeichnungen in neun Kategorien. Gleich zwei Mal gewanndabei ein Arbeitgeber aus dem Öffentlichen Dienst. Das Ministerium der Justizdes Landes NRW wurde mit der Kampagne "Justiz.NRW - Knast-O-Mat" als "BesteRecruiting Kampagne sowie als "Innovation des Jahres" ausgezeichnet. Auch dasBeratungsunternehmen PwC räumte mit zwei unterschiedlichen Kampagnen gleich inzwei Kategorien ab. Zudem gewannen Siemens , ALDI SÜD, Helvetia Versicherungen,Hammerer Aluminium Industries sowie Bosch jeweils einen der begehrten TrendenceAwards."Auch wenn der Rahmen etwas anders war als in den Jahren zuvor, haben wirdennoch eine aus meiner Sicht stimmungsvolle und dem Anlass angemessenePreisverleihung auf die Beine gestellt. Unser Glückwunsch geht natürlich an diestolzen Gewinner, aber auch an alle anderen Unternehmen, die ihre Projekteeingereicht und so gezeigt haben, dass sie auch in diesem so einzigartigenKrisenjahr in der Lage waren, großartige und beeindruckende HR-Kampagnenumzusetzen. Davor ziehe ich meinen Hut, denn es zeigt: HR in Deutschland istinnovativ, mutig und tatkräftig unterwegs", so Robindro Ullah, Geschäftsführervon Trendence in Berlin.Die Preisträger der Trendence Awards 2020:Beste Employer Brand Kampagne:PwC für "Versprochen": Seit Juli 2020 erzählen PwC-Kollegen jeden Mittwoch ineinem authentischen Podcast mit dem Titel "Versprochen" über ihrenArbeitsalltag. Dabei liefern sie spannende Innensichten zum Unternehmen undproduzieren eine packende Sammlung ehrlicher Mitarbeiter-Geschichten.Beste Employer Brand Kampagne für Schüler_innen:Siemens für "SIEYA": Mit dem digitalen Messekonzept SIEYA schaffte Siemens eineinnovative und zeitgemäße Begegnungsmöglichkeit mit Schüler_innen, die alleVorzüge eines realen Messeauftritts bietet und gleichzeitig durch spannende neuevirtuelle Elemente überzeugt.Beste digitale Recruiting Kampagne/Event:PwC für "Gaming Masters" : Mit dem rasanten eSports Recruiting Format "GamingMasters" startete PwC ein starkes digitales Event für MINT-Kandidaten, bei demsowohl Gaming Battles als auch Unternehmensinformationen im Fokus standen. Aufdiese Weise lernten die Kandidaten das Beratungsunternehmen spielerisch leichtkennen.Beste Recruiting Kampagne/Nichtakademische Fachkräfte und "Innovation desJahres":Justiz.NRW für "Knast-O-Mat": Die Justiz.NRW verfügt über aktuell 400 offene