Studie belegt hohen volkswirtschaftlichen Nutzen von 5G für Deutschland (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Durch den Aufbau von 5G-Mobilfunknetzen könnte Deutschland einen

volkswirtschaftlichen Nutzen von knapp 45 Milliarden Euro bei Kosten von rund

sechs Milliarden Euro heben - ein Netto-Nutzen von mehr als 38 Milliarden

Euro.

- Der Kosten-Nutzen-Faktor von 5G-Netzen liegt in den untersuchten europäischen

Ländern durchschnittlich bei 4,5 - in Deutschland ist der Wert mit 7,5

besonders hoch.

- Die größten Chancen für Deutschland liegen in den Bereichen Smart Production,

also dem Einsatz von 5G in Fabriken, Häfen, Flughäfen oder im Bergbau und

Smart Urban, was die Baubranche, den öffentlichen Nahverkehr und den

Automotive-Sektor umfasst.



Ericsson hat zusammen mit Qualcomm eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die

sich mit den Kosten und Nutzen von 5G-Netzen in Europa und den damit verbundenen

Anwendungsfällen befasst. Die Studie "5G Action Plan Review for Europe" fand

heraus, dass der Aufbau eines 5G-Netzes in Europa etwa 50 Milliarden Euro

kostet, aber einen Nutzen von über 200 Milliarden Euro erwirtschaften könnte.

Deutschland könnte einen volkswirtschaftlichen Nutzen von knapp 45 Milliarden

Euro bei Kosten von rund sechs Milliarden Euro heben - ein Netto-Nutzen von mehr

als 38 Milliarden Euro.







Studienzeitraum bereits mit dem Aufbau von 5G-Netzen begonnen hatten. Außerdem

wurden weitere 12 Länder in Europa untersucht, die zum Zeitpunkt der

Datenerhebung (2. Quartal 2020) zwar noch nicht mit dem 5G-Aufbau begonnen

hatten, dieser jedoch kurz bevorstand. Untersucht wurden die Kosten im

Verhältnis zum wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Nutzen für jedes

einzelne Land. Der Kosten-Nutzen-Faktor in den untersuchten europäischen Ländern

lag durchschnittlich bei 4,5 - in Deutschland ist der Wert mit 7,5 besonders

hoch.



Die neuen 5G-Netze können ein breites Spektrum möglicher Innovationen in

verschiedenen Markt- und Industriesektoren unterstützen. Diese können gemeinsam

als eine umfassende "offene Innovationsplattform" betrachtet werden. Innerhalb

dieser Plattform hat Analysys Mason die Anwendungsmöglichkeiten von 5G in vier

Cluster eingeteilt: Smart Production and Logistics, Smart Rural, Smart Urban,

Smart Public Services.



Die größten Chancen für Deutschland liegen in den Bereichen Smart Production,

also dem Einsatz von 5G in Fabriken, Häfen, Flughäfen oder im Bergbau und Smart

Urban, was die Baubranche, den öffentlichen Nahverkehr und den Automotive-Sektor

umfasst. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen von Ericsson im Segment der Seite 2 ► Seite 1 von 3 Kohlendioxid jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







Für die Studie wurden die 15 europäischen Länder ausgewählt, die imStudienzeitraum bereits mit dem Aufbau von 5G-Netzen begonnen hatten. Außerdemwurden weitere 12 Länder in Europa untersucht, die zum Zeitpunkt derDatenerhebung (2. Quartal 2020) zwar noch nicht mit dem 5G-Aufbau begonnenhatten, dieser jedoch kurz bevorstand. Untersucht wurden die Kosten imVerhältnis zum wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Nutzen für jedeseinzelne Land. Der Kosten-Nutzen-Faktor in den untersuchten europäischen Ländernlag durchschnittlich bei 4,5 - in Deutschland ist der Wert mit 7,5 besondershoch.Die neuen 5G-Netze können ein breites Spektrum möglicher Innovationen inverschiedenen Markt- und Industriesektoren unterstützen. Diese können gemeinsamals eine umfassende "offene Innovationsplattform" betrachtet werden. Innerhalbdieser Plattform hat Analysys Mason die Anwendungsmöglichkeiten von 5G in vierCluster eingeteilt: Smart Production and Logistics, Smart Rural, Smart Urban,Smart Public Services.Die größten Chancen für Deutschland liegen in den Bereichen Smart Production,also dem Einsatz von 5G in Fabriken, Häfen, Flughäfen oder im Bergbau und SmartUrban, was die Baubranche, den öffentlichen Nahverkehr und den Automotive-Sektorumfasst. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen von Ericsson im Segment der