Belkin präsentiert das drahtlose TrueFreedom PRO Ladegerät

München, Deutschland (ots/PRNewswire) - Weltweit erste Qi-zertifiziertedrahtlose Multi-Coil-Ladelösunghttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2983210-1&h=2525590084&u=https%3A%2F%2Fwww.belkin.com%2Fde%2F&a=Belkin , die Connected-Things-Sparte innerhalb derfusionierten Unternehmen Belkin International und Foxconn InterconnectTechnology (FIT) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2983210-1&h=3187222162&u=http%3A%2F%2Fwww.fit-foxconn.com%2F&a=Foxconn+Interconnect+Technology+(FIT)) ,stellt das drahtlose BOOST CHARGE TrueFreedom PRO Ladegerät vor, die neuesteErgänzung des umfangreichen Portfolios an Qi-zertifizierten drahtlosenLadelösungen. Das TrueFreedom PRO steht für eine konsequente Weiterentwicklungder Technologie rund um induktives Laden und schickt sich an, BelkinsErfolgsgeschichte - mit weltweit fast zehn Millionen verkauften drahtlosenLadelösungen - fortzusetzen.Das drahtlose TrueFreedom PRO Ladegerät ermöglicht vollflächiges Aufladen.Anwender können einfach zwei Qi-fähige Devices an beliebiger Stelle auf demLadepad platzieren, um die Geräte gleichzeitig jeweils mit bis zu 10 Wattdrahtlos zu laden. Im Inneren des TrueFreedom PRO befinden sich 16 Ladespulen,die im Zusammenspiel Qi-zertifizierte Smartphones oder Earbuds überall auf derLadefläche gleichmäßig mit Strom versorgen - Geräte müssen für effektivesAufladen nicht mehr perfekt ausgerichtet werden."Wir stehen seit 1983 für Technologien der nächsten Generation und waren auch ander Konzeption des drahtlosen Ladens beteiligt", erklärt Steve Malony, SeniorVice President, Belkin International. "Als frühes und aktives Mitglied im WorldPower Consortium haben wir dieses Produkt über einen langen Zeitraum sorgfältigentwickelt, um sicherzustellen, dass es sowohl leistungsstark als auch elegantist. Dieses Ladegerät bietet all das, was man sich von drahtlosem Aufladenursprünglich gewünscht hat."Wichtigste Merkmale:- Qi-zertifiziert für sicheres, zuverlässiges drahtloses Laden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2983210-1&h=1796478169&u=https%3A%2F%2Fwww.wirelesspowerconsortium.com%2Fknowledge-base%2Ftesting-and-certification%2Fqi-certified-products.html&a=Qi-zertifiziert+f%C3%BCr+sicheres%2C+zuverl%C3%A4ssiges+drahtloses+Laden) und nahtlose Kompatibilität mit allen Qi-fähigen Geräten verschiedenerHersteller- Frei platzierbar für effektives und konsistentes Laden an jeder beliebigenStelle des Pads- Schnelles Laden mit bis zu 10 Watt pro Gerät - für optimiertes und simultanes