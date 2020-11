Greiffenberger AG: ​​​​​​​Billigung bzw. Feststellung testierter Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2019 durch den Aufsichtsrat

- Abschlussprüfer hat für Konzernabschluss und Jahresabschluss 2019 jeweils uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt und auf bestandsgefährdende Risiken hingewiesen

- Maßnahmen zur Sicherstellung einer längerfristigen Anschlussfinanzierung sind weit fortgeschritten, jedoch noch nicht erfolgreich abgeschlossen

- Hauptversammlung der Greiffenberger AG soll am 18. Dezember 2020 stattfinden

Augsburg, 17. November 2020 - Der Aufsichtsrat der Greiffenberger AG (die "Gesellschaft") hat heute den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft, jeweils für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr, samt der jeweiligen Lageberichte gebilligt bzw. festgestellt, nachdem der Abschlussprüfer KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, am 13. November 2020 die entsprechenden Prüfungen jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk beendet hat.

Der Abschlussprüfer hat in sein Prüfungsurteil - ohne den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk hierdurch zu modifizieren - einen Hinweis auf Ereignisse und Gegebenheiten aufgenommen, die auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hindeuten, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Konkret hat der Abschlussprüfer darauf hingewiesen, dass der Fortbestand der Greiffenberger AG und ihrer Konzerngesellschaften gefährdet ist, wenn es zu Störungen oder Verzögerungen beim Abschluss der Anschlussfinanzierung oder ihrer Auszahlung kommt oder wenn aufgrund der Unsicherheiten, die durch die Covid-19 Pandemie ausgelöst sind, es zu einer signifikant schlechteren Marktentwicklung kommt und hierdurch der Liquiditätsbedarf des Greiffenberger-Konzerns wesentlich höher sein sollte, als in den derzeitigen Planungen angenommen.