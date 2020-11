Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wirecard Aktie wird langsam zur leeren Hülle Ausverkauf der Kernsparte an Santander Immer mehr Geschäftsbereiche des insolventen Skandal-Konzerns Wirecard werden verkauft - nun auch die Kernsparte, die an die Banco Santander geht. Der spanische Bankkonzern werde die Technologieplattform des Zahlungsdienstleisters in Europa sowie …