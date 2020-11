Frankfurt am Main (ots) - Die Coronakrise hat gezeigt, wie anfällig globale

Wertschöpfungsketten sein können. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat die

Förderung der Region und der regionalen Wirtschaft für die Kunden von Banken und

Sparkassen stark an Bedeutung gewonnen. Dies zeigt die aktuelle Studie der

Unternehmensberatung Eurogroup Consulting (EGC). Nach dieser wünschen sich 84

Prozent der 1.000 befragten Bankkunden in Deutschland, dass sich ihre Hausbank

mehr für die Region bzw. das regionale Wirtschaftsleben einsetzt. Geht es um die

konkrete Rolle, die die Bank dabei einnehmen soll, nennen 47 Prozent der

Befragten die des klassischen Finanzpartners. Knapp 40 Prozent sehen die

Geldinstitute jedoch auch als regionalen Netzwerker. Ebenso nehmen die Befragten

ihre Hausbank in die Verantwortung, wenn es um den Klimawandel geht. So können

sie sich diese neben ihrer Rolle als regionaler Förderer (45 Prozent) auch in

den Bereichen umweltbewusstes Sponsoring (41 Prozent), ökologische

Finanzberatung (40 Prozent) sowie als Anbieter von erneuerbaren Energien (28

Prozent) vorstellen.



Nur ein Viertel der jungen Kunden hat ein Vertrauensverhältnis







Michael Matt, Partner bei der Unternehmensberatung Eurogroup Consulting (EGC).

Mit einer entsprechenden Ausrichtung könnten Banken das Kundenvertrauen stärken,

um das es derzeit laut der Studie insbesondere bei den jüngeren Kunden gar nicht

gut bestellt ist. Nur 25 Prozent der Befragten im Alter von 16 bis 24 Jahren

bezeichnen das Verhältnis zu ihrer Hausbank als vertrauensvoll. Mehr als jeder

zweite von ihnen erklärt, lediglich ein neutrales oder gar misstrauisches und

distanziertes Verhältnis zu haben. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Banken hier

mit einer regionalen Ausrichtung gegensteuern können: Regionalbanken sind die

großen Vertrauensgewinner in der diesjährigen Bankkundenstudie. So bezeichnen

quer durch alle Altersgruppen 45 Prozent der Genossenschaftsbank- bzw. 43

Prozent der Sparkassen-Kunden das Verhältnis zu ihrer Hausbank als

vertrauensvoll. Die übrigen Bankengruppen - Privat- und Direktbanken - hingegen

kommen nur auf einen Wert von ca. 30 Prozent. Laut Matt ist dies auch ein

wichtiger Anhaltspunkt dafür, dass Filialbanken mit Regionalität dem immer

schwierigeren Preiskampf mit Direktbanken und Fintechs entgegenwirken können.



Hohe Zustimmung für regionale Online-Marktplätze



Ein konkretes Beispiel für die entsprechende Neuausrichtung der Hausbanken ist Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Kunden trauen Banken eine aktive Rolle als Förderer der Region zu", folgertMichael Matt, Partner bei der Unternehmensberatung Eurogroup Consulting (EGC).Mit einer entsprechenden Ausrichtung könnten Banken das Kundenvertrauen stärken,um das es derzeit laut der Studie insbesondere bei den jüngeren Kunden gar nichtgut bestellt ist. Nur 25 Prozent der Befragten im Alter von 16 bis 24 Jahrenbezeichnen das Verhältnis zu ihrer Hausbank als vertrauensvoll. Mehr als jederzweite von ihnen erklärt, lediglich ein neutrales oder gar misstrauisches unddistanziertes Verhältnis zu haben. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Banken hiermit einer regionalen Ausrichtung gegensteuern können: Regionalbanken sind diegroßen Vertrauensgewinner in der diesjährigen Bankkundenstudie. So bezeichnenquer durch alle Altersgruppen 45 Prozent der Genossenschaftsbank- bzw. 43Prozent der Sparkassen-Kunden das Verhältnis zu ihrer Hausbank alsvertrauensvoll. Die übrigen Bankengruppen - Privat- und Direktbanken - hingegenkommen nur auf einen Wert von ca. 30 Prozent. Laut Matt ist dies auch einwichtiger Anhaltspunkt dafür, dass Filialbanken mit Regionalität dem immerschwierigeren Preiskampf mit Direktbanken und Fintechs entgegenwirken können.Hohe Zustimmung für regionale Online-MarktplätzeEin konkretes Beispiel für die entsprechende Neuausrichtung der Hausbanken ist