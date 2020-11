Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - 94 Prozent planen online einzukaufen | 39 Prozent geben mehr als300 Euro ausAm 27. November findet zum achten Mal der Black Friday Sale statt. Laut eineraktuellen Erhebung unter rund 1.600 Endkonsumenten werden Onlinehändler vomLockdown profitieren. Rund 53 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass dieBeschränkungen den Erfolg des Black Friday Sale positiv beeinflussen werden. 94Prozent jener, die am Shopping Event teilnehmen werden, planen hauptsächlichonline einzukaufen. Rund 39 Prozent planen dabei mehr als 300 Euro auszugeben.Angst vor Corona/Covid 19, sowie ein geringeres Shoppingerlebnis wegen derAbstandsregelung und der Hygienemaßnahmen sind Gründe, weshalb deutscheEndkonsumenten ihre Waren und Dienstleistungen während des Black Friday Salenicht im stationären Einzelhandel kaufen werden."Der Black Friday Sale 2020 wird ganz im Zeichen von Corona stehen", analysiertKonrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH, der das Portalhttp://www.blackfridaysale.de/ betreibt. "Der eindeutige Gewinner wird in diesemJahr der Onlinehandel sein. Für die stationären Händler wird es hingegenschwierig werden. Aus diesem Grund haben wir Handelsverbänden und Gemeinden einekostenlose Unterstützung für ihre Händler angeboten. Neben der Bewerbung überunsere App und Plattformen bieten wir auch die Nutzung der geschützten Wortmarkean", so Kreid weiter.Lockdown verändert EinkaufsverhaltenRund 39 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass bewusster eingekauft wird,35 Prozent achten mehr auf den Preis. "Rund 19 Prozent verspüren Druck amArbeitsmarkt. Das sind die Faktoren, weshalb Abverkaufs-Aktionen stärker in denFokus der Bevölkerung rücken. So haben mehr als 50 Prozent der Endkonsumentenangegeben, dass aufgrund der aktuellen Beschränkungen verstärkt beiVerkaufsaktionen wie dem Black Friday gekauft wird", so Kreid.Darüber hinaus sind Angst vor Corona/Covid 19 Ansteckung (65 Prozent), wenigerShoppingerlebnis wegen Abstandhalten und Hygienemaßnahmen (63 Prozent),limitierte Personenzahl in den Geschäften (47 Prozent), wenigerVergleichsmöglichkeiten als beim Onlinekauf (42 Prozent) sowie Einschüchterungwegen des neuerlichen Lockdowns (40 Prozent), Gründe weshalb deutscheEndkonsumenten ihre Waren und Dienstleistungen während des Black Friday Salenicht im stationären Einzelhandel kaufen.77 Prozent der Shopper kaufen bereits jetzt mehr als 10 Mal pro Jahr online ein;diese Einkaufsgewohnheit wird sich noch weiter verstärken: "Mehr als 42 Prozentder Konsumenten werden auch künftig verstärkt online einkaufen", konkretisiertKreid.Veränderung des Einkaufsverhaltens: