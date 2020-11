Evotec und Storm Therapeutics kommen bei ihrer Zusammenarbeit voran. Storm habe nun „im Rahmen der Kooperation die Substanz STC-15 als einen first-in-class Entwicklungskandidaten ausgewählt”, meldet das Hamburger Biotech-Unternehmen am Dienstag. Das Unternehmen werde nun Evotecs „INDiGO-Plattform zur Beschleunigung von IND-Prozessen einsetzen, um STC-15 für einen IND-Antrag in 2021 voranzutreiben”, wie es in der Mitteilung ...