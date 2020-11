DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung Nass Valley Gateway LTD gibt bekannt, dass seine vollständige Produktpalette jetzt bei Alibaba.com, dem weltweit führenden B2B-E-Commerce-Unternehmen verfügbar ist 17.11.2020 / 11:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vancouver, British Columbia, über NewMediaWire -- Nass Valley Gateway LTD., (NVG), (CSE: NVG.CN); (OTC Pink: NSVGF) (Frankfurt: "3NVN") ein Vertreiber von hochwertigen nicht genetisch veränderten CBD-Konsumgütern im Gesundheits- und Wellnessbereich, freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass das Unternehmen als anerkannter Verkäufer von Alibaba.com akzeptiert wurde und dass seine vollständige Palette an Nass Valley Gardens-CBD-Produkten für Menschen und Haustiere jetzt bei Alibaba.com verfügbar ist.

Alibaba.com hostet die weltweit führende Plattform für globalen B2B-E-Commerce und, wie, Brandon Gil, Director of E-Commerce von Nass Valley, erklärte: "Angesichts der Ausgestaltung und der Flexibilität unserer Lieferkette sowohl für große als auch für kleine B2B-Kunden ist es naheliegend, dass Nass Valley auf der B2B-Plattform von Alibaba.com eine Präsenz benötigt. Auch wir erkennen die Führungsposition von Alibaba.com beim E-Commerce an und freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere Marke nicht nur in Nordamerika, sondern auch global weiterzuentwickeln. Wir werden die Stärke und Reichweite von Alibaba.com nutzen, um Kunden den Zugang zu den Gesundheits- und Wellness-Produkten von Nass Valley Gardens zu ermöglichen."

ÜBER NASS VALLEY GATEWAY LTD.

Nass Valley Gateway LTD (NVG) ist ein an der Canadian Securities Exchange (CSE) in der Kategorie Life Sciences notiertes Unternehmen. Ende 2018 vereinbarte Nass Valley Gateway eine Fusion mit Advanced Bioceuticals Limited, einer in New Jersey ansässigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sich auf den Anbau, die Gewinnung und den Verkauf von biologischen, nicht genetisch veränderten Gesundheits- und Wellnessprodukten spezialisiert hat. Diese Produkte werden unter der Marke eines verbundenen Unternehmens, "Nass Valley Gardens", über den Einzel- und Großhandel, Direktmarketing und digitale Vertriebskanäle verkauft.