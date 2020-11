Deutscher Fondsverband kritisiert „überbordende“ Meldepflichten für Fonds

"Erbe der Finanzmarktkrise": Fehlende Koordination führte zu gestiegener Komplexität im Fonds-Meldewesen

In regelmäßigen Abständen müssen Fondsgesellschaften umfangreiche und komplexe Datenpakete für jeden Fonds oder jede Anteilscheinklasse an unterschiedlichste Behörden und Zentralbanken melden. Eine an und für sich wünschenswerte Praktik, dank der Fonds zu den am strengsten regulierten und damit transparentesten Finanzprodukten zählen. In einer aktuellen Stellungnahme kritisiert der deutsche Fondsverband BVI in diesem Zusammenhang jedoch die seit der Finanzmarktkrise 2008 stark gestiegene Komplexität im Meldewesen und spricht wortwörtlich von "überbordenden Meldepflichten für Fonds": "Inzwischen gibt es das aufsichtsrechtliche Fondsreporting (z.B. OGAW/AIFM, Geldmarktfonds-Meldewesen sowie das Reporting an die Bundesbank), das Transaktionsreporting (z.B. EMIR, SFTR), das Reporting an institutionelle Anleger (z.B. VAG, Solvency II, CRR), die Jahressteuererklärung sowie etliche Sonderberichte und Ad-hoc-Abfragen der Regulierer zu Risiken", heißt es in der offiziellen Stellungnahme.

Die Tatsache, dass unterschiedliche Stakeholder Meldedaten benötigen und verarbeiten wir dabei vom BVI aber nicht kritisiert - viel eher steht die fehlende Standardisierung und Koordination zwischen den einzelnen Aufsichtsbehörden im Zentrum der Kritik: "Jede Behörde bzw. Zentralbank will die zum Teil identischen Daten anders aufbereitet haben: in unterschiedlichem Umfang, in unterschiedlichen Abständen, in unterschiedlichen Formaten, auf Basis von Anteilscheinklassen oder einzelnen Fonds. Ursache dieser unterschiedlichen Anforderungen ist die seit der Finanzmarktkrise gestiegene Komplexität im Meldewesen, die von den Aufsichtsbehörden und Zentralbanken nicht koordiniert wurde."