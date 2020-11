Berlin (ots) - 3,1 Milliarden haben Verbraucher letztes Jahr am Wochenende vom

Black Friday bis zum Cyber Monday ausgegeben - 29,17 Prozent mehr als noch im

Vorjahr. Setzt sich das durchschnittliche Wachstum der letzten Jahre fort,

dürften Verbraucher dieses Jahr am Black-Friday-Wochenende 4,2 Milliarden Euro

ausgeben. Von der steigenden Nachfrage am Black Friday profitieren Elektronik-

und Modehändler am stärksten. Das zeigt eine Studie des Verbraucherforums

mydealz. Seine Betreiber haben analysiert, für welche Produkte sich Verbraucher

am Black Friday interessieren.



Apple war 2006 das erste Unternehmen in Deutschland, das am Black Friday mit

Rabatten geworben hat und noch heute stehen Elektronikartikel hoch im Kurs: Gut

jeder dritte Verbraucher (34,65 Prozent), der in den letzten beiden Jahren am

Black-Friday-Wochenende online eingekauft hat, interessierte sich für

Elektronikartikel wie Fernseher, Smartphones, Notebooks, Kopfhörer oder

Smart-Home-Produkte. Das geht aus einer Analyse des Verbraucherforums mydealz

hervor, dessen Betreiber 14,04 Millionen Transaktionen der letzten

Mode folgte mit einigem Abstand auf Rang zwei der populärsten Warengruppen: Rund







jeder sechste Verbraucher (15,68 Prozent) interessierte sich in der Zeit vom

Black Friday bis zum Cyber Monday für Mode und Accessoires. Auf Rang drei lagen

Videospiele und Spielkonsolen (13,67 Prozent). Möbel und Haushaltsartikel (6,40

Prozent) sowie Lebensmittel (3,22 Prozent) komplettierten die Top-5 der

nachfragestärksten Warengruppen.



Kosmetik- und Drogerieartikel führen zweite Hälfte der Top-10 an



Kosmetika und Drogerieartikel lagen in den letzten beiden Jahren am

Black-Friday-Wochenende auf Rang sechs der begehrtesten Produkte: 3,05 Prozent

der Verbraucher suchten gezielt nach Produkten aus dieser Warengruppe. Ähnlich

viele Verbraucher interessierten sich für Spielzeug (3,01 Prozent) und Reisen

(2,97 Prozent). Sport- und Outdoorartikel (2,39 Prozent) sowie DSL- und

Mobilfunkverträge (2,13 Prozent) lagen auf Rang neun und zehn der

nachfragestärksten Warengruppen.



Anbieter anderer Produkte hatten zumindest an den letzten beiden

Black-Friday-Wochenenden einen vergleichsweise schweren Stand. Immerhin noch

rund jeder fünfzigste Verbraucher interessierte sich für Angebote aus dem

Bereich Freizeit und Veranstaltungen (2,10 Prozent) und für Finanzprodukte wie

Girokonten, Depots oder Kreditkarten (1,81 Prozent). Weniger als jeder

Hundertste Verbraucher erwärmte sich in der Zeit vom Black Friday bis zum Cyber

Monday hingegen für Artikel für den Garten (0,84 Prozent) oder für

Streamingdienste (0,77 Prozent). Auch Zubehör fürs Auto oder Motorrad ist kein

klassisches Black-Friday-Produkt: Gerade einmal 0,51 Prozent der Verbraucher

interessierten sich 2018 und 2019 am Black-Friday-Wochenende für Auto- oder

Motorrad-Zubehör.



Hinweis zur Methodik:



Die obenstehenden Aussagen sind das Ergebnis einer Analyse, die die Betreiber

des Verbraucherforums mydealz durchgeführt haben. Bei mydealz haben Verbraucher

am Black-Friday-Wochenende 2018 und 2019 insgesamt 32.101 Angebote geteilt und

bewertet. Wenn ihnen ein Angebot zusagt, können Verbraucher dem Link zum

jeweiligen Online-Shop folgen und das Produkt dort kaufen ("Click-out"). Für

jede einzelne Warengruppe hat mydealz die Summe der - in der Zeit vom 23. bis

zum 26. November 2018 und vom 29. November bis zum 2. Dezember 2019 getätigten -

Click-outs ermittelt und in Relation zueinander gesetzt, um herauszufinden, wie

stark Verbraucher bestimmte Produkte am Black-Friday-Wochenende nachfragen.



