Neuer Ford Kuga Voll-Hybrid - die nächste elektrifizierte Version des vielseitigen Crossover-SUV ab sofort bestellbar

Köln (ots) -- Neuer selbstladender Voll-Hybrid wechselt vollautomatisch und komfortabelzwischen kombiniertem Benzin-Elektro-Antrieb und rein elektrischem Fahren aufKurzstrecken- Wechselspiel zwischen 2,5 Liter großem Duratec-Benziner und Elektromotorermöglicht eine Systemleistung von 140 kW (190 PS)- Intelligenter Allradantrieb serienmäßig- Simulierte Schaltvorgänge schaffen natürliches Fahrgefühl- Mit dem neuen Voll-Hybrid, dem Plug-in-Hybrid und dem Mild-Hybrid (48 Volt)ist der Kuga die am vielseitigsten elektrifizierte Ford-Modellreihe- Bis Ende 2021 präsentiert Ford insgesamt 17 elektrifizierte Modelle oderDerivateFord erweitert die Kuga-Baureihe um eine weitere elektrifizierte Version: Absofort können die Kunden den Kuga Voll-Hybrid bestellen. Preis: ab 36.798 Euro.Das Fahrzeug kombiniert einen 2,5 Liter großen Duratec-Benziner mit einembatteriebetriebenen Elektromotor und kommt damit auf eine Systemleistung von 140kW (190 PS)* - der Benziner entwickelt eine Leistung von 112 kW (152 PS), derElektromotor von 92 kW (125 PS). Die Synthese aus effizientem Benziner und der1,1-kWh-Batterie ermöglicht eine Gesamtreichweite von bis zu 1.000 Kilometern.Die Beschleunigung von null auf 100 km/h absolviert der allradgetriebene KugaVoll-Hybrid bei Bedarf in 9,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit stellt sichbei 196 km/h ein. Der Voll-Hybrid ist nach dem Mild-Hybrid (mHEV mit48-Volt-Technologie)* und dem Plug-in-Hybrid (PHEV)* bereits die dritteelektrifizierte Antriebsoption der neuen Kuga-Modellfamilie. Ein 1,5 Litergroßer, in zwei Leistungsstufen zur Wahl stehender EcoBoost-Turbobenziner sowiezwei EcoBlue-Turbodiesel runden die Antriebspalette der Kuga-Baureihe ab.Sämtliche Aggregate erfüllen die Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM.Charakteristisch für die Voll-Hybrid-Version ist die sanfte, lineare Reaktionauf Gaspedal-Befehle und - je nach Fahrsituation und Leistungsanforderung - derharmonische, vollautomatische Wechsel zwischen rein elektrischem Fahren,gemischtem Antrieb und Vortrieb durch den Verbrennungsmotor, der im besonderseffizienten Atkinson-Zyklus arbeitet. Der Schub des Elektromotors sorgt dabeifür noch dynamischere Fahrleistungen, erhöht die Kraftstoff-Effizienz oderbewegt den Kuga Voll-Hybrid auf kurzen Strecken sogar rein elektrisch und damitlokal emissionsfrei. Als erster Voll-Hybrid der Kuga-Modellreihe vereint diesesAntriebskonzept hohe Effizienz mit maximaler Unabhängigkeit."Alle drei elektrifizierten Kuga-Varianten überzeugen durch ihre ganz eigenenCharakteristika. Beim neuen Kuga Voll-Hybrid stehen die hoheKraftstoff-Effizienz und Reichweite im Mittelpunkt, die locker das Niveau