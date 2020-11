Konsumenten würden derzeit im Schnitt zehn Prozent mehr für 5G-Verträge zahlen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Eine aktuelle Studie von Ericsson untersucht das weltweite Umsatzpotenzial von

5G-Anwendungen im Privatkundenmarkt - bis 2030 beläuft sich die Summe auf 525

Milliarden US-Dollar in Westeuropa, global auf 3,7 Billionen US-Dollar.

- Mobile Gaming macht mit 53,2 Prozent den größten Anteil an 5G-Services in

Westeuropa aus.



Der aktuelle Ericsson ConsumerLab Report untersucht die Umsatzpotenziale für

Mobilfunknetzbetreiber im 5G-Privatkundenmarkt bis zum Jahr 2030. Die Studie mit

dem Titel "Harnessing The 5G Consumer Potential" fand heraus, dass 5G eine neue

Ära der immersiven Mediennutzung einläuten wird, angeführt von Cloud-Gaming.







Kooperationen nötig, die die Einführung von 5G beschleunigen und fördern.

Verbraucherdienste, einschließlich Mobilfunk, Festnetz-, Breitband-, TV- und

Videodienste, machten im Jahr 2019 bereits durchschnittlich 56 Prozent des

Umsatzes der Kommunikationsdienstleister weltweit aus.



Die Grundlage der Studie bilden Daten aus dem Ericsson Mobility Report über

5G-AbonnentInnen, den ConsumerLab Erkenntnissen zu den Trends von

FrühanwenderInnen, sowie aus Prognosen des Analyseunternehmens Omdia zu

potenziellen Umsatzchancen. Als Ergänzung dazu führte das Ericsson ConsumerLab

eine Online-Umfrage unter 7.500 Smartphone-NutzerInnen aus 17 Ländern durch,

unter anderem Deutschland.



Die wichtigsten Erkenntnisse des aktuellen Reports lassen sich wie folgt

zusammenfassen:



Die Relevanz von KonsumentInnen für den Umsatz von Mobilfunknetzbetreibern nimmt

mit 5G weiter zu.



Der Übergang zu 5G ermöglicht es den Mobilfunknetzbetreibern, den Trend

stagnierender und rückläufiger Umsätze der VerbraucherInnen umzukehren. Dabei

sollten Anbieter auf einen proaktiven Ansatz setzen, also auf einen qualitativen

Aufbau von 5G, eine attraktive Tarif- und Preisgestaltung und die Bündelung von

Services, denn damit lassen sich bis zu 34 Prozent höhere Umsätze

erwirtschaften, als mit einem passiven Ansatz, der nur auf Konnektivität setzt.



Mobilfunknetzbetreiber weltweit können bis 2030 mit 5G mehr als 3,7 Billionen

US-Dollar kumulativen Umsatz im Endkundensegment erzielen.



In Westeuropa beläuft sich die Summe auf 525 Milliarden US-Dollar bis 2030. Der

Anteil der Mobilfunknetzbetreiber an den gesamten 5G-generierten

Verbrauchereinnahmen beträgt bis 2030 74 Prozent. Der Rest der Umsätze verteilt

sich auf App-Entwickler, Gerätehersteller und andere Stakeholder.



Einer von drei Frühanwendern ist bereit, einen Aufschlag von 20 Prozent für 5G

zu zahlen.



KonsumentInnen würden derzeit im Schnitt zehn Prozent mehr für 5G-Verträge

zahlen. Einer von drei Frühanwendern ist sogar bereit, einen Aufschlag von 20 Seite 2 ► Seite 1 von 2



