EonStor CS Scale-out NAS-Speicherlösung von Infortrend unterstützt RDMA

Als Clustersystem verwenden die CS-Knoten ein internes Netzwerk für dieKommunikation der Knoten untereinander. Infortrend implementiert dieRDMA-Technologie (Remote Direct Memory Access) für die interneNetzwerkkommunikation des Clusters, womit die Leistung des CS-Clusters um bis zu30 % verbessert werden kann. Um Datenverlust zu verhindern und den Datenschutzzu gewährleisten, wurde die CS-Lösung mit mächtigen Datensicherungsmechanismenwie Replica und Erasure Coding entwickelt, die auch zwischen Knoten über dasinterne Cluster-Netzwerk ausgeführt werden. Mit der RDMA-Unterstützung wird dieZentraleinheit von CS-Knoten von Datenkopien entlastet. Auf diese Weise könnenClusterknoten Daten-I/O-Workloads direkt über den Speicher ausführen ("Zero-CopyNetworking"-Funktion). Durch die geringere Auslastung der Zentraleinheit, einerdeutlich verkürzten Netzwerklatenz und einer höheren Bandbreite steigert dasCS-RDMA-Clustersystem die Netzwerk- und Hostleistung, indem es seineZentraleinheit für die Verarbeitung massiver Daten-I/O (Ein-/Ausgabe) nutzt unddie IOPS (Input/Output Operations per Second) erhöht."Unternehmen verzeichnen jetzt höhere Leistungssteigerungen und eine geringereI/O-Latenz des EonStor CS-Scale-Out-NAS-Clusters. Dank der RDMA-Technologie kanndie Zentraleinheit umgangen werden und ihre Ressourcen für Anwendungenfreigegeben werden, die hohe IOPS- und HPC-Werte erfordern und große Datenmengenverarbeiten", erklärte Frank Lee, Senior Director für Produktplanung.Weitere Informationen zur EonStor CS Scale-Out-NAS-Speicherlösung (https://www.infortrend.com/ru/products/cs?utm_source=RU20201117&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20201117PR&utm_content=002)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerstleistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmensbasieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus aufQualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.infortrend.com/Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken vonInfortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligenInhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113061/4765277OTS: Infortrend Technology