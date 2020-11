GuardKnox, NXP und Green Hills Software kooperieren bei der Entwicklung einer modernen, sicheren Plattform für zukünftige Fahrzeugarchitekturen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - GuardKnox Cyber Technologies Ltd.(https://www.guardknox.com/de) , führender Cybertech-Tier-Lieferant fürHochleistungs-Computing-Plattformen, gibt heute seine Partnerschaft mit NXPSemiconductors (http://www.nxp.com/) , dem Marktführer für sichereFahrzeugnetzwerkprozessoren, und Green Hills Software (https://www.ghs.com/) ,Spezialist für hochsichere Echtzeitbetriebssysteme, bekannt. Die Unternehmenwerden bei der Entwicklung einer sicheren Automobilplattform zusammenarbeiten,die auf eine zonale E/E-Architektur der nächsten Generation zugeschnitten istund für den kommerziellen Einsatz in durch Software definierte und auf Servicesausgerichtete Fahrzeuge vorgesehen ist.Die innovative Plattform wird OEMs und Tier-1-Zulieferern eine flexible undeffiziente Lösung bieten, die speziell dafür entwickelt wurde, aktuelletechnologische Herausforderungen zu bewältigen. Dazu zählt beispielsweise dieIntegration von Hard- und Softwarekomponenten, die für die Bereitstellungfortschrittlicher Features und Funktionen in Fahrzeugen der nächsten Generationerforderlich sind. Die gemeinsame Plattform zielt auf zonaleFahrzeugarchitekturen ab, die Dienste konsolidieren, die bisher von mehrerenspezialisierten Steuereinheiten ausgeführt wurden. Dadurch werden Kabelbäumereduziert, wodurch Gewicht und Kosten von Fahrzeugen gesenkt werden.Gleichzeitig bietet eine zonale E/E-Architektur Skalierfähigkeit sowieNachrüstbarkeit durch Over-the-Air-Updates."Die Zusammenarbeit von NXP mit GuardKnox und Green Hills ist unsere Antwort aufzentrale Fragen, die sich aus dem dramatischen Wandel der Autoindustrie von derLeistung in PS hin zu mehr Rechenleistung und softwarezentrierten Fahrzeugenergeben", erklärt Brian Carlson, Global Marketing Director fürFahrzeugsteuerungs- und Netzwerklösungen bei NXP. "Diese flexibleAutomobilplattform nutzt die Innovationen unseresS32G-Fahrzeugnetzwerkprozessors, um die hohen Anforderungen modernerFahrzeugarchitekturen zu erfüllen, die zusammen mit einer sicheren,serviceorientierten Software die Innovationskraft von OEMs undTier-1-Zulieferern erhöhen."Basierend auf dem S32G-Fahrzeugnetzwerkprozessor von NXP und dem sicherenINTEGRITY-Kernel (https://www.ghs.com/products/rtos/integrity.html) sowieHypervisor (https://www.ghs.com/products/rtos/integrity_virtualization.html)("Multivisor") von Green Hills wird GuardKnox sein Portfolio anHochleistungs-Konnektivitätslösungen erweitern und optimieren. Die neue,kosteneffiziente Plattform wird über die für GuardKnox charakteristischenEigenschaften einer serviceorientierten Architektur (SOA) verfügen, und somit