Jetzt anmelden: Live-Webinar mit Sprott-Manager Rick Rule!

Am 5. und 6. November fand die Deutsche Goldmesse virtuell statt, Deutschlands größte Mining-Konferenz. Als einer der Starredner hatte Rick Rule vom berühmten Asset Manager Sprott Inc. aus Toronto zugesagt. Doch der Anlageprofi musste sehr kurzfristig wegen eines kaputten Rechners den Vortrag canceln. Nun will Rule seinen Vortrag nachholen und wird im Rahmen eines Live-Webinars am Donnerstag (19.11.20) um 18 Uhr deutscher Zeit sprechen. Dabei steht Rule deutschen Anlegern auch für eine Fragerunde zur Verfügung.

Rick Rule: Einer der renommiertesten Investmentmanager im Rohstoffsektor

Rick Rule gilt als einer der erfahrensten und bekanntesten Investmentmanager im Rohstoffsektor. Der Kanadier beschäftigt sich seit 35 Jahren mit diesem Themengebiet, er kennt sich aber nicht nur mit der Mineralexploration aus. Rule war und ist in den Bereichen , Öl- und Gasexploration sowie -produktion, Wasser, Landwirtschaft sowie Wasserkraft und Geothermie aktiv. Als gefragter Redner tritt er regelmäßig auf Branchenkonferenzen sowie als Autor und Interviewpartner in zahlreichen Medien auf, darunter CNBC oder BNN. Rule gründete 1993 Global Resource Investments und ist heute Senior Managing Director von Sprott Inc., einem in Toronto ansässigen Investmentmanager. Zudem ist er CEO und President von Sprott US Holdings, das das USA-Geschäft des Asset Managers bündelt. Rule gilt als einer der profiliertesten Investmentmanager im Rohstoffsektor.

