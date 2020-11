Auf dem Bau laufen die Geschäfte weiter stabil

BERLIN (dpa-AFX) - Anders als in vielen anderen Branchen laufen die Geschäfte auf dem Bau vorerst weiter stabil. Für dieses Jahr wird ein Umsatzplus von zwei Prozent auf 138 Milliarden Euro erwartet. 2021 könnte es ein leichtes Minus von einem Prozent geben, wie der Zentralverband Deutsches Baugewerbe am Dienstag in Berlin mitteilte.

"Wir blicken trotz der widrigen Umstände halbwegs positiv nach vorne, gemäß dem Spruch: Gebaut wird immer", sagte Verbandspräsident Reinhard Quast. Die Zahl der Branchenbeschäftigten werde auch im nächsten Jahr wachsen, um etwa 5000 auf dann 880 000.