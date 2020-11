Berlin (ots) - AVM-Marktstart von Glasfaser-FRITZ!Box mit Wi-Fi 6 und2,5-Gigabit-LANMit der FRITZ!Box 5530 Fiber bringt AVM ein neues Modell für den Einsatz direktam Glasfaseranschluss auf den Markt. Die neue Glasfaser-FRITZ!Box eignet sichfür alle Anschlüsse an aktive (AON) oder passive optische Netze (GPON, XGS-PON).Sie bietet Übertragungsraten von mehreren Gigabit pro Sekunde und kann je nachProvider auch für Gigabit-Upload-Verbindungen eingesetzt werden. Um das hoheGigabit-Tempo drahtlos im Haus zu verteilen, ist die FRITZ!Box 5530 Fiber mitWi-Fi 6 ausgestattet. Im 5-GHz-Band sind Datenraten von bis zu 2.400 MBit/smöglich; bei 2,4 GHz können bis zu 600 MBit/s erreicht werden. Neben diesenhohen Datenraten bietet das Wi-Fi 6 der FRITZ!Box vor allem kurzeReaktionszeiten und ermöglicht die zeitgleiche Nutzung von vielen Geräten imWLAN. Streaming, Downloads, Cloud-Gaming - mit der FRITZ!Box 5530 Fiber sindalle Anwendungen auf vielen Geräten reibungslos zeitgleich nutzbar. Dasintegrierte WLAN Mesh sorgt für die optimale Verbindung aller Geräte. Fürsverkabelte Heimnetz bietet die FRITZ!Box 5530 Fiber einen schnellen2,5-GBit/s-LAN-Port. Außerdem hat die neue FRITZ!Box eine DECT-Basis fürTelefonie und Smart Home an Bord. Die Anwender erhalten mit der vielseitigenFRITZ!Box 5530 Fiber im weißen Design den hohen FRITZ!-Komfort mit Firewall,Kindersicherung, Fernzugang, WLAN-Gastzugang und regelmäßigen Updates. Dank derRouterfreiheit können Anwender ihr Endgerät frei wählen und die FRITZ!Box 5530Fiber ist für jeden Glasfaseranschluss in Deutschland geeignet. Die FRITZ!Box5530 Fiber wird demnächst über den Fachhandel, den stationären und Online-Handelfür 169 Euro (UVP) sowie über Stadtnetzbetreiber und viele regionale undüberregionale Provider angeboten. Weitere Informationen unter avm.de/glasfaser(https://avm.de/ratgeber/avm-erklaert-anschlussarten-teil-4-glasfaser/) .Zur vollständigen Presseinformation:https://avm.de/pi-marktstart-fritzbox-5530-fiberBitte beachten Sie auch die Meldung zur Zertifizierung der neuen FRITZ!Box durchdas Broadband Forum: https://avm.de/pi-bbf-zertifizierung-fritzbox-5530-fiberZu den Pressefotos: https://avm.de/presse/pressefotosPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242mailto:presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14784/4765300OTS: AVM GmbH