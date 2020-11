Seite 2 ► Seite 1 von 2

Loulé, Algarve / Hamburg (ots) - Ferienimmobilienkäufe werden immer beliebter.Als Altersdomizil, Ferienwohnsitz oder Kapitalanlage bieten sie ein attraktivesInvestment. Dabei zieht es viele Menschen vor allem in wärmere Gefilde. "Nebendem Klima avancieren aber vor allem Freiraum, Natur und Privatsphäre zu neuenLuxus-Parametern bei der Wahl einer Immobilie", betont Hamid M. Farahmand,Geschäftsführender Gesellschafter von Clavis International(http://www.clavisinternational.com) . "Aktuell werden Ferienhäuser undApartments den Hotels vorgezogen, da sie ein Maximum an Privatsphäre bieten.Zudem verfestigt sich der Trend nach Erholung im natürlichen Umfeld - fernab vomMainstream", so der Ferienimmobilien-Spezialist.Die Algarve, ein Reiseziel, das sich immer mehr der Nachhaltigkeit verschreibt,rückt vor allem für Immobiliensuchende stärker in den Vordergrund. Im SüdenPortugals, ca. 16 Kilometer nördlich von Faro gelegen, entsteht im Herzen desHinterlandes ein Immobilien-Resort der Extraklasse. Inmitten von 150 Hektarhügeliger Landschaft und umgeben von ursprünglicher Natur, wo sich ganzjähriggrüne Bäume mit klaren Flüssen die Hand geben, befindet sich dasLuxus-Immobilienprojekt Ombria Resort. Ein Leuchtturmprojekt, das bis 2022fertig gestellt wird und aufgrund seiner ressourcenschonenden Bauweise, demEinsatz ökologischer Baumaterialien und seiner besonderen Architektur neueMaßstäbe im Bereich Ferienimmobilien setzt. Das ganzheitliche Resort, dasliebevoll und behutsam in die Natur des algarvischen Hinterlandes eingebettetist, umfasst neben dem Fünf-Sterne Viceroy Hotel auch 65 Apartments und 12Alcedo Villen.Der Blick durchs Schlüsselloch: Viceroy Muster-Apartment öffnet für BesucherSeit Oktober erweckt ein Muster-Apartment das besondere Konzept vom OmbriaResort zum Leben. Die schlüsselfertigen 1-2 Zimmer Apartments sind komplettmöbliert und nach höchstem Standard und mit Markenausstattern eingerichtet. Sieverfügen über offene Küchen und luxuriöse Wohnräume auf höchstem Qualitätsniveausowie über Terrassen, eigene Gärten, Swimmingpool oder Whirlpool. Die Apartmentswerden von Viceroy Hotels & Resorts vollständig gewartet und verwaltet. DieEigentümer haben Zugang zu allen Einrichtungen und Annehmlichkeiten des5-Sterne-Hotels, darunter sechs Restaurants, ein Spa-Bereich, ein Fitnessstudio,ein Miniclub, Schwimmbäder sowie Concierge-Service und Hausverwaltung. Zudemerhalten Anleger in den ersten fünf Jahren eine garantierte Mindestnettorendite