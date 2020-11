Verena Menzel übernimmt Kreativleitung bei Bartenbach / Sechs weitere Neuzugänge, davon drei leitende Positionen - Neues Personal, neue Philosophie - Optimismus und Aufbruch trotz Corona-Krise (FOTO)

Mainz (ots) - Bartenbach holt Verena Menzel als neuen Executive Creative

Director. Die 36-Jährige kehrt damit zurück zu ihren Wurzeln, schließlich hat

sie ihre Karriere vor über einer Dekade als Art Director bei der Mainzer

GWA-Agentur begonnen. Menzel kommt von Arithnea (seit 1.11.20: Geschäftsbereich

Digital Experience bei adesso SE), wo sie zuletzt als Business Unit Manager für

User Experience & Brand Strategy in leitender Funktion tätig war. Am Standort

Frankfurt am Main hatte Menzel ein Team aus rund 30 Mitarbeitern aufgebaut und

die strategische, kreative und wirtschaftliche Verantwortung für hochkarätige

Etats im Kontext der digitalen Transformation inne. Zu ihren früheren Stationen

zählen u. a. Triplesense Reply (Head of Design) sowie die TWT Interactive Group

(Creative Director).



Seit 1. Oktober 2020 übernimmt sie die Kreativleitung der auf B2B

spezialisierten Agentur Bartenbach und berichtet in dieser Funktion direkt an

den Vorstandsvorsitzenden Tobias Bartenbach. Menzel folgt auf Carsten Lukas, der

wiederum kürzlich Mainz Richtung Frankfurt a. M. verlassen hat.









Mit dem Wechsel an der Kreativspitze verbunden ist auch eine neue kreative

Ausrichtung. "Verenas Handschrift, Erfahrung und Know-how werden die künftige

Kreation der gesamten Bartenbach Gruppe entscheidend prägen", blickt Tobias

Bartenbach voraus. "Ihre Impulse, ihr Einfluss sind schon nach kürzester Zeit

deutlich spür- und sichtbar." Gemeinsam haben Menzel und Bartenbach eine

Mission: Beide setzen auf eine neue kreative Philosophie, die Kunden -

insbesondere aus dem B2B-Bereich - ganzheitlich entlang der Wertschöpfungskette

beraten und durch herausragende Kreation sowie durch strategische Innovations-

und Schaffenskraft überzeugen, ja mitreißen will.



Und die Mission läuft bereits: Seit ihrem Antritt hat die quirlige Kreativchefin

sich und die neue Agentur-Philosophie bereits bei Bestandskunden vorgestellt und

ist auch längst aktiv ins New Business mit eingestiegen.



"Die Umsetzung unserer ambitionierten Mission ist eine Teamarbeit", so Verena

Menzel. Überhaupt sei sie ein ausgewiesener Teamplayer. Und so überrascht es

nicht, dass sie mehrere, zum Teil langjährige Weggefährten aus Frankfurt mit

nach Mainz gebracht hat. Allerdings sei dies ausdrücklich kein "Team im Team",

vielmehr sei es eine ihrer zentralen internen Aufgaben, EINE Kreativmannschaft

zu bilden, sagt sie - und sprüht dabei vor Begeisterung und Ideen.



Sieben auf einen Streich



Insgesamt meldet Bartenbach seit Oktober im Zusammenhang mit der Personalie

Menzel sieben (sic!) Neuzugänge, allesamt vom Frankfurter Standort von Arithnea Seite 2 ► Seite 1 von 2



Neues Personal, neue PhilosophieMit dem Wechsel an der Kreativspitze verbunden ist auch eine neue kreativeAusrichtung. "Verenas Handschrift, Erfahrung und Know-how werden die künftigeKreation der gesamten Bartenbach Gruppe entscheidend prägen", blickt TobiasBartenbach voraus. "Ihre Impulse, ihr Einfluss sind schon nach kürzester Zeitdeutlich spür- und sichtbar." Gemeinsam haben Menzel und Bartenbach eineMission: Beide setzen auf eine neue kreative Philosophie, die Kunden -insbesondere aus dem B2B-Bereich - ganzheitlich entlang der Wertschöpfungsketteberaten und durch herausragende Kreation sowie durch strategische Innovations-und Schaffenskraft überzeugen, ja mitreißen will.Und die Mission läuft bereits: Seit ihrem Antritt hat die quirlige Kreativchefinsich und die neue Agentur-Philosophie bereits bei Bestandskunden vorgestellt undist auch längst aktiv ins New Business mit eingestiegen."Die Umsetzung unserer ambitionierten Mission ist eine Teamarbeit", so VerenaMenzel. Überhaupt sei sie ein ausgewiesener Teamplayer. Und so überrascht esnicht, dass sie mehrere, zum Teil langjährige Weggefährten aus Frankfurt mitnach Mainz gebracht hat. Allerdings sei dies ausdrücklich kein "Team im Team",vielmehr sei es eine ihrer zentralen internen Aufgaben, EINE Kreativmannschaftzu bilden, sagt sie - und sprüht dabei vor Begeisterung und Ideen.Sieben auf einen StreichInsgesamt meldet Bartenbach seit Oktober im Zusammenhang mit der PersonalieMenzel sieben (sic!) Neuzugänge, allesamt vom Frankfurter Standort von Arithnea