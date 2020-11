Köln (ots) -- Beteiligung am Vinci Impact and Return Fund IV- Zielvolumen von bis zu 150 Mio. USD- Positive Entwicklungswirkungen im FokusDie DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH erleichtertmittelständischen Unternehmen in Brasilien den Zugang zu langfristigenFinanzierungen: Sie beteiligt sich als Ankerinvestor mit bis zu 11,8 Mio. USD amVinci Impact and Return Fund IV (VIR IV). Der Fonds investiert in kleine undmittlere Unternehmen. Der Branchenfokus liegt auf aktuell besonders relevantenBereichen wie Bildung, Gesundheitswesen, IT sowie gesunde und umweltfreundlicheKonsumgüter.

Zu den weiteren Kapitalgebern, die am VIR IV bereits beteiligt sind, gehören dieBrasilianische Entwicklungsbank (BNDES), die Interamerikanische Entwicklungsbank(IDB) und der französische Entwicklungsfinanzierer PROPARCO. Bis zum Ende derersten Zeichnungsrunde betrugen die genehmigten Zusagen bereits 87 Mio. USD.Insgesamt wird ein Fondsvolumen von bis zu 150 Mio. USD angestrebt.Für mittelständische Unternehmen in Brasilien stellt das eingeschränkte Angebotan Beteiligungskapital ein Wachstumshindernis dar. Hier setzt der Vinci Impactand Return Fund IV an. Schwerpunkte sind Unternehmen in weniger entwickeltenRegionen etwa im Norden und Nordosten des Landes und solche, die von bislangbenachteiligten Gruppen geführt werden. Wichtig sind zudem positiveEntwicklungswirkungen und hohe Umwelt- und Sozialstandards der finanziertenUnternehmen."Mit unserem Engagement unterstützen wir den brasilianischen Mittelstand, aufden es in Zeiten der Corona-Pandemie besonders ankommt. Als Ankerinvestor beiVIR IV stärkt die DEG die Kapitalbasis des Fonds und mobilisiert somit weitereInvestoren", kommentierte Gunnar Stork, DEG-Bereichsleiter fürUnternehmen/Projektfinanzierung/ Fonds in Afrika und Lateinamerika.Fondsmanager von VIR IV ist Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda., eine Tochter derBeteiligungsgesellschaft Vinci Partners Investimentos. Bis heute hat Vinci mehrals 4,1 Milliarden Real (ca. 1,8 Milliarden US-Dollar) in 30 Vorhaben innerhalbder verschiedensten Marktzyklen investiert. Vinci Impact and Return hat seineerfolgreiche Investitionsstrategie, die auf Wachstumskapital undbeteiligungsähnliche Investitionen in Brasilien ausgerichtet ist, verbessert undmit VIR IV nun noch mehr Wirkung erzielt.Als einer der größten europäischen Entwicklungsfinanzierer stellt die DEG nebendirekten Finanzierungen für Unternehmen zusätzlich Banken und Fonds langfristigeMittel bereit. Diese Finanzierungen dienen dazu, die Vergabe langfristigerKredite an klein- und mittelständische Unternehmen zu fördern. Zudem stärkt dieDEG das Umwelt- und Sozialmanagement der Kapitalgeber. Damit verbunden sindpositive Wirkungen auf die von ihnen mitfinanzierten Unternehmen, etwaverbesserter Gesundheitsschutz und höhere Arbeitssicherheit.