LUTON (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat dem britischen Billigflieger Easyjet den ersten Jahresverlust seiner Geschichte eingebrockt. Die Aussichten für den Winter bleiben düster. Easyjet-Chef Johan Lundgren hat den Flugplan für die Zeit bis Silvester nochmals gekürzt und hofft, dass ein Impfstoff sowie klare Test- und Quarantäneregeln die Nachfrage nach Flugreisen irgendwann im kommenden Jahr wieder anspringen lassen. Derweil spricht die Airline mit mehreren Regierungen über mögliche finanzielle Hilfen und rüstet sich für einen Brexit ohne Deal.

An der Börse ging es für die Easyjet-Aktie wie für andere Papiere aus der Luftfahrtbranche abwärts. Bis zur Mittagszeit verlor die Aktie in London 2,29 Prozent auf 759,81 britische Pence, nachdem sie nach den Nachrichten zu einem aussichtsreichen Impfstoff in der vergangenen Woche kräftig zugelegt hatte. So müssen sich auch Fluggesellschaften voraussichtlich noch einige Monate gedulden, bis erste Impfstoffe gegen das Coronavirus nicht nur zugelassen sind, sondern auch ein größerer Teil der Bevölkerung geimpft worden ist.