Nachdem BioNTech die Impfstoff-Rallye nahezu schon gewonnen hatte, ging es danach umso krachender wieder nach unten. Die Konkurrenz in Form von Moderna und CureVac konnte nachziehen und BioNTech somit von seiner Spitzenposition verdrängen! Der Aktienmarkt reagierte so, dass BioNTech einen heftigen Crash erlebte und die Konkurrenz unfassbare Gewinne feiern konnte!

Nachdem BioNTech in der letzten Woche für die nun laufende Woche einen Impfstoff-Zulassungsantrag angekündigt hatte, zog nun auch Moderna nach. Aber sowohl Moderna als auch CureVac konnten bereits weitere Verträge über Impfstoff-Lieferungen mit der EU in Höhe von Hunderten Millionen Dosen vereinbaren und BioNTech so die Alleinherrschaft wegnehmen. Schwierige Zeit also!

Die Hoffnung bei den Anlegern der Firma BioNTech ist nun aber auf jeden Fall zurück! Der Kurs geht wieder steil nach oben und die Anlegerstimmung steigt immens. Man darf sich wieder einiges von dieser Aktie erhoffen, wie man auch heute am Anstieg von 2,38 Prozent erkennen kann. Somit legt die Aktie um 1,84 Euro zu und kann sich auf 79,09 Euro zurückkämpfen! Klare Kampfansage!

Fazit: Das Rennen um den Impfstoff befindet sich bereits auf der Zielgerade. Welche Aktie die größeren Gewinnchancen hat, lesen Sie in unseren Sonderanalysen. Die Studie zu Moderna finden Sie hier. Die Auswertung zu BioNTech können Sie hier abrufen.