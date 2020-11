Shanghai/Tel Aviv/Saint-Denis (ots) -



- Blilious Group devient partenaire commercial exclusif en Israël

- INCO21 Group prend en charge la distribution et le service à La Réunion

- Le lancement des ventes aux Pays-Bas est annoncé



Aiways, la start-up chinoise de l'électromobilité établie à Shanghai, élargit

progressivement ses activités internationales sur le marché. Avec le modèle

Aiways U5 électrique alimenté par batterie, la marque sera aussi bientôt

présente en Israël et à La Réunion.





En Israël, Aiways entame une coopération avec Blilious Group, une branche deBlilious Automotive Group chargée de la distribution de voitures de tourisme auxparticuliers et aux professionnels. "Avec 50 ans d'expérience dans l'industrieautomobile internationale, Blilious Automotive est un partenaire bienvenu pourréussir le lancement de notre marque innovante en Israël", explique Samuel Fu,président et co-fondateur d'Aiways, avant d'ajouter: "notre SUV Aiways U5haute-qualité est un véhicule électrique confortable doté d'une autonomie allantjusqu'à 400 kilomètres (WLTP). Ce modèle convainc notamment par son prixextrêmement compétitif et satisfait parfaitement les besoins du marchéisraélien."Le groupe Blilious possède une grande expérience forte de commercialisationsréussies en Israël et travaille avec des marques automobiles internationales derenom. "Notre entreprise s'appuie dans tout le pays sur 18 espaces de venteagréables avec des points destinés au service. Nous prenons également en chargetoute la logistique associée aux pièces de rechange", explique Dani Blilious,co-président et CEO du groupe Blilious.Après la Corse, La Réunion sera la deuxième île française où circulera bientôtle modèle Aiways U5: INCO21, partenaire de coopération installé sur l'île,lancera sur le marché réunionnais le SUV électrique alimenté par batterie. PourLuçay Julie, président d'INCO21, "le modèle Aiways U5 séduit en tant quevéhicule électrique innovant; son allure confortable et sa grande autonomie sontextrêmement convaincantes. Nous sommes heureux non seulement de proposer unproduit durable à des clients curieux, mais de pouvoir également garantir leservice qui s'en suit".Aiways élargit progressivement sa présence au niveau international. La start-upde Shanghai va en effet bientôt arriver aux Pays-Bas. Les prochaines étapesseront communiquées dans les semaines suivantes.Vous trouverez tous les communiqués et dossiers de presse d'Aiways, ainsi qu'unelarge sélection de photos haute-résolution téléchargeables et de séquences vidéosur le site média: http://media.ai-ways.eu/ .Media informationAiways media contacts:Emma Hai, Aiways Overseas Brand & PR Director+86 186-0104-2089mailto:emma.hai@ai-ways.comAnika Wild, Aiways Automobile Europe GmbH+49 17670053169mailto:anika.wild@ai-ways.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/150402/4765423OTS: Aiways Automobile Europe GmbH