S. Antonino, Schweiz (ots) - 25 Prozent der Unternehmen in Deutschland rechnen

damit, dass in den kommenden fünf Jahren mehr Produktionsprozesse ausgelagert

werden. Damit beschäftigen sich vor allem kleinere Unternehmen mit bis zu 50

Millionen Euro Jahresumsatz. Etwa jede zweite Firma erhofft sich dadurch mehr

Flexibilität. Das zeigt die Studie "Outsourcing in der Produktion", für die im

Juli und August 2020 im Auftrag von Interroll 300 Entscheider auf C-Level in

Unternehmen ab 50 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich und der Schweiz

befragt wurden.



Schneller auf eine sich rasant verändernde Welt reagieren- das möchten

Unternehmen durch die Auslagerung von Produktionsprozessen wie Fertigung,

Distribution, Logistik oder Lagerhaltung an Geschäftspartner erreichen. Doch

Haupttreiber sind gerade bei kleineren Betrieben oftmals Kostenaspekte. Im

Durchschnitt aller Unternehmen unabhängig von ihrer Größe erhoffen sich 60

Prozent der Befragten weniger Ausgaben. Bei Firmen mit einem Jahresumsatz von

bis zu 50 Millionen Euro ist Kosteneffizienz mit 66 Prozent das mit Abstand

wichtigste Argument für das Outsourcing von Produktionsprozessen. Im

Maschinenbau und der industriellen Fertigung verfolgen zwei Drittel der Betriebe

dieses Ziel. In den anderen Branchen und Firmengrößen ist die höhere

Effektivität durch die Konzentration auf das Kerngeschäft das häufigste Argument

und verweist die Einsparungen auf den zweiten Rang.







Produktionsprozesse durch Outsourcing einsparen, Unternehmen mit unter 50

Millionen Euro Jahresumsatz erhoffen sich sogar 20,2 Prozent weniger Kosten bei

ausgelagerten Produktionsprozessen. Jedes dritte Unternehmen im Groß- und

Einzelhandel hat als Einsparziel sogar mehr als 30 Prozent vor Augen.



Agil und kosteneffizient durch schwere Zeiten



Die Zeit der Corona-Pandemie, aber auch der Wettbewerbsdruck und andere

wirtschaftliche Herausforderungen haben vielen produzierenden Betrieben wie auch

Handelsunternehmen in Deutschland zu schaffen gebracht. "Gerade Mittelständler

und kleinere Industriebetriebe müssen ihre Kostensituation überprüfen.

Gleichzeitig wird es wichtiger, die Energie für das Kerngeschäft aufzubringen",

sagt Jens Karolyi, Senior Vice President Corporate Marketing & Culture bei

Interroll. "Agilität durch dezentrale Strukturen hilft, denn in unsicheren

Zeiten ist es wichtig, flexibel auf neue Gegebenheiten reagieren zu können.

Outsourcing rückt als Strategie in den Vordergrund."



Grundsätzlich überwiegen aus Firmensicht die Vorteile. Zweifler sind in der

Unterzahl: Nur 13 Prozent der Befragten geben an, dass die Risiken die Chancen

bei der Auslagerung überwiegen. 17 Prozent sehen dagegen mehr Chancen als

Risiken. Im Vergleich mit anderen Ländern der DACH-Region sind besonders die

Schweizer Unternehmen von den Vorteilen überzeugt (38 Prozent).



Bisher sind allerdings erst 65 Prozent aller Befragten mit dem

Produktionsoutsourcing zufrieden, im Bereich der Dienstleistungen sind es 70

Prozent. Allerdings bestehen dort auch mehr Erfahrungen, denn insgesamt werden

noch öfter Dienstleistungen ausgelagert.



"Outsourcing ermöglicht es den Firmen, mit flexiblen Lösungen auf den steigenden

Kostendruck zu reagieren", sagt Jens Karolyi. "Gerade in wirtschaftlich schweren

Zeiten wie diesen brauchen Unternehmen starke Partner, auf die sie sich

verlassen können."



Über Interroll



Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den

Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX

Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer

mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in

den Kategorien "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für

Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton

Flow" (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten,

im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion,

Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende

Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé,

Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt

Interroll über ein weltweites Netzwerk von 34 Unternehmungen mit einem Umsatz

von rund 559,7 Millionen Franken und 2.400 Mitarbeitenden (2019).



