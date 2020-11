Berlin (ots) -



- Umsatzrückgang von 1% erwartet

- Wohnungsbau bleibt Stabilitätsanker der Baukonjunktur



"Nachdem die Bauwirtschaft dank der hohen Auftragsbestände zu Jahresbeginn

glimpflich durch das Jahr 2020 gekommen ist, sind unsere Erwartungen für das

kommende Jahr 2021 deutlich verhaltener. Aktuell gehen wir von einem

Umsatzrückgang von rund 1 % aus, nachdem wir das laufende Jahr mit einem

Umsatzplus von knapp 2 % abschließen werden." Dies erklärte der Präsident der

Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), Reinhard Quast, heute in Berlin. Die

Pressekonferenz findet am Vortag des Deutschen Baugewerbetages statt, dem

Spitzentreffen der Bauwirtschaft.



Demnach rechnet der Verband für 2020 mit einem Jahresumsatz von 138 Mrd. Euro.

Hierbei spiegelt sich die gute Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr wider. Dies

bedeutet ein Plus von nominal 2 % (real ca. -1 %). Für 2021 erwartet der Verband

einen Umsatzrückgang von 1 % (real 3-4 %).









"Die Auftragseingänge zeigten nur im April und Mai ein "Corona-Zittern" und

gaben leicht nach. Seither sehen wir wieder eine deutliche Nachfrage", erklärte

Quast. Daher erwarte man für 2020 ein Umsatzwachstum im Wohnungsbau von ca. 4 %

auf 51 Mrd. Euro. In 2020 würden erneut etwa 300.000 Wohnungen fertiggestellt



"Die Perspektive für das Jahr 2021 bleibt insgesamt aufwärtsgerichtet. Dafür

sprechen die anhaltend hohe Nachfrage sowie ein ohnehin hoher

Genehmigungsüberhang. Auch in 2021 werden wir wieder rund 300.000 Wohnungen neu

errichten. Die Umsatzentwicklung erwarten wir im Maß der Preisentwicklung von

ca. 3 %, real also auf dem hohen Niveau des laufenden Jahres", so Quast.



Die auf dem Wohnungsgipfel umgesetzten Maßnahmen zu Sonderabschreibungen im

Mietwohnungsbau sowie zum Baukindergeld hätten sich positiv auf die Nachfrage

ausgewirkt. Quast appellierte daher, diese Instrumente nicht, wie derzeit

vorgesehen, zum 31. März 2021 (Baukindergeld) beziehungsweise 31. Dezember 2021

(Sonder-AfA) auslaufen zu lassen, sondern fortzuführen.



Wirtschaftsbau



"Im Wirtschaftsbau haben sich die Corona-Auswirkungen deutlich niedergeschlagen.

Seit März liegt die Nachfrage in jedem Monat unterhalb des Vorjahresniveaus.

Kumulativ fehlen zum Vorjahr fast 6 %. Das entspricht einem Ordervolumen von gut

1,3 Mrd. Euro", führt Quast weiter aus. Insbesondere der Wirtschaftshochbau habe

im Jahresverlauf deutlich nachgelassen. Die Umsatzeinbrüche bei Industrie und

Dienstleistung schlügen sich in der zurückhaltenden Investitionsbereitschaft

nieder.



"Wir rechnen für 2020 insgesamt mit einem Umsatz, der nominal auf

Vorjahresniveau bei gut 49 Mrd. Euro liegt und real einen Rückgang von ca. 2,5 % Seite 2 ► Seite 1 von 2



