Saarbrücken (ots) - Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen niedriger werden,

startet die Kfz-Versicherungswelt in die heiße Phase: November ist Wechselzeit.

Jetzt können sich Autobesitzer auf dem Markt nach einem passenden Angebot für

das Jahr 2021 umschauen. Worauf sie bei der Auswahl achten sollten, hat

CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland,

zusammengestellt.



Saarbrücken - Geringere Beiträge, mehr Leistungen oder ein besserer Service -

warum sich Autobesitzer nach einer neuen Versicherung für ihr Fahrzeug

umschauen, ist sehr individuell. In den meisten Fällen ist dieser Wechsel einmal

im Jahr zum 1. Januar problemlos möglich, solange das Kündigungsschreiben

fristgerecht spätestens am 30. November beim bisherigen Kfz-Versicherer

vorliegt. Worauf Wechselwillige bei der Auswahl einer neuen Kfz-Versicherung

achten sollten, weiß Roman Wagner, Versicherungsexperte von CosmosDirekt .









Das Angebot auf dem Kfz-Versicherungsmarkt ist riesig. Da wandert der erste

Blick nicht selten auf den reinen Preis. "Für viele ist die Beitragshöhe das

entscheidende Kriterium bei der Kfz-Versicherung" , sagt Roman Wagne r, "aber

dieses sollte nicht das einzige sein. Denn gerade die weiteren

Vertragskonditionen, der versicherte Leistungsumfang, die gute Erreichbarkeit,

der umfassende Service bei Versicherungsfragen und die einfache Regulierung im

Schadenfall sind ebenfalls wichtige Faktoren, die bei der Wahl eines

Kfz-Versicherers in Betracht gezogen werden sollten. Eine individuelle Abwägung

ist dabei immer sinnvoll." Dazu gehört z. B. unbedingt eine ausreichend hohe

Deckungssumme im Kfz-Haftpflichtvertrag. Roman Wagner rät: "Die Deckungssumme

sollte hier auf jeden Fall 100 Millionen Euro pauschal betragen. Denn die

Kfz-Haftpflicht zahlt für Schäden, die man mit seinem Fahrzeug bei anderen

verursacht."



VOLLKASKO ODER TEILKASKO: DER GROSSE UNTERSCHIED



Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Haftpflichtversicherung ist eine

Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung sinnvoll, die für Schäden am eigenen

Fahrzeug aufkommt. Die Leistungsunterschiede sind aber deutlich: Die Teilkasko

übernimmt üblicherweise Schäden durch Sturm, Blitzschlag oder Hagel sowie Brand,

Explosion, Glasbruch, Diebstahl, Marderbisse oder Zusammenstöße mit Haarwild (je

nach Anbieter sogar mit Tieren aller Art). Gute Anbieter verzichten im

Kasko-Schadenfall zudem auf den sogenannten "Einwand der groben Fahrlässigkeit".

Denn bei grober Fahrlässigkeit werden Kasko-Schäden für gewöhnlich nicht

komplett, sondern nur anteilig reguliert - gemäß der Schwere des Verschuldens.

Wenn der Anbieter aber auf solch eine Prüfung verzichtet, ersetzt er den Seite 2 ► Seite 1 von 2



