Ingolstadt (ots) - Die Mobilitätswende schreitet mit großen Schritten voran. Die

Automobilindustrie geht gerade bei der Elektromobilität in die Modelloffensive,

die Politik setzt starke Förderanreize und die Energiewirtschaft baut die

Ladeinfrastruktur aus. "Jetzt geht es wirklich los mit der E-Mobilität. An

diesem entscheidenden Punkt gilt es, die potenziellen Kunden auf diesen neuen

Technologie-Pfad mitzunehmen und ihnen zugleich den Zugang zu ersten

Fahrerlebnissen zu ermöglichen. Wir bieten dafür bereits heute ein modulares

E-Driving-Programm an", sagt Agenturgründer Frank Fichtner.



Die Mehrwerte und Faszination der neuen Leittechnologie erlebbar gemacht





Seite 2 ► Seite 1 von 2

CUBE brand communications bringt als international agierende, inhabergeführteAgentur für Markenkommunikation mit besonderem Fokus auf Driving ExperienceServices hohe fachliche und organisatorische Kompetenz in der Vermittlung vonFahrerlebnissen und Technologie-Innovationen mit. Unter anderem vermarktet CUBEin Bozen ein hochmodernes Fahrerlebniszentrum mit verschiedenenStreckenabschnitten sowie integrierter Ladeinfrastruktur und tritt dort zum Teilselbst als Veranstalter auf. All dies fließt in das neue Angebot ein. "Mitunserem modularen E-Driving-Programm begleiten und unterstützen wir dieMarktakteure, damit diese ihre Kunden und Zielgruppen schrittweise an dieMehrwerte und Faszination der neuen Leittechnologie Elektromobilität heranführenkönnen", bringt CUBE Mitinhaber und Geschäftsführer Dr. Michael Schilhaneck dasKonzept auf den Punkt.Drei Module maßgeschneidert für die gesamte Customer JourneyDrei E-Driving-Tageseinheiten bilden den Kern des neuen Angebots. Das BasismoduleConfidence folgt dem Motto "Try to Buy". Im Vordergrund steht hier dieErklärung der neuen Technologie in Verbindung mit konkreten erstenFahrerfahrungen für Neueinsteiger und potenzielle Käufer. "So schaffen wir dieGrundlage für den problemlosen und sorgenfreien Einsatz der neuen Technologie imAlltag. Sämtliche Modulinhalte zielen darauf ab, Vertrauen aufzubauen",erläutert Schilhaneck. Besondere Aufmerksamkeit wird den verschiedenen Lade- undBezahlmöglichkeiten sowie der zielorientierten Routenplanung gewidmet.Schilhaneck ist sich sicher: "Insgesamt sind viele überzeugende und nachhaltigwirksame Aha-Momente vorprogrammiert."Unter dem Leitsatz "Improve to Rebuy" nimmt das zweite Modul eAdvantage bereitsE-Mobilitäts-erfahrene Kunden in den Fokus. Durch entsprechend ausgearbeiteteLerninhalte sollen diese in ihrer Begeisterung für das elektrische Fahrenbestätigt und vom Folgekauf eines E-Fahrzeugs überzeugt werden. Dazu vertiefen