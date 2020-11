Frankfurt (ots) - "Viele Telefonleitungen von Ärzten, Airlines, Zustelldiensten,

Handelsfirmen, Industriebetrieben sowie Gesundheits- und Schulämtern sind im

zweiten Lockdown in Deutschland ähnlich überlastet wie beim ersten Mal im

Frühjahr", sagt Bernd Martin, Deutschland-Verantwortlicher beim

Sprachsystemspezialisten Spitch AG. Er appelliert eindringlich an die

Verantwortlichen, die telefonische Erreichbarkeit mit automatischen

Sprachdialogsystemen zu gewährleisten. "Ein Klingeln, das über Minuten

unbeantwortet verhallt, stellt die schlimmste Missachtung von Verbrauchern und

Bürgern dar", gibt Martin zu bedenken.



Um in der Pandemie zu helfen, richtet die Spitch AG Telefonhotlines für

staatliche Stellen und Unternehmen ohne Einrichtungskosten für Standarddienste

ein. Die Vorteile laut Anbieter: Bei jedem Anruf wird sofort abgehoben und der

Anrufer kann sein Anliegen in natürlicher Sprache äußern ("Wo bleibt meine

Lieferung?"). Das Computersystem stellt gegebenenfalls Rückfragen ("Bitte nennen

Sie Ihre Kundennummer") und kann entweder direkt Auskunft geben ("Ihre Lieferung

wird morgen zwischen 10 und 12 Uhr zugestellt") oder verbindet mit einem

zuständigen Ansprechpartner. "Je nach Einsatzgebiet kann ein Großteil der Fragen

automatisch beantwortet werden, so dass es zu einer spürbaren Entlastung kommt",

sagt Bernd Martin. Die Anschaffung eines Spitch-Systems lohnt sich nach seinen

Angaben für jedes Unternehmen und jede Behörde ab durchschnittlich 500 oder mehr

Anrufen am Tag.







können vom ersten Tag an genutzt werden. Dabei werden Telefondienste, die sich

schon im Einsatz befinden, gar nicht oder nur minimal unterbrochen. Notwendige

Einweisungen und Schulungen übernehmen wir über Telefon- und Videokonferenzen."

Nach Einschätzung des Spitch-Verantwortlichen sind automatisierte Sprachsysteme

weit über die Pandemie hinaus "die einzige Möglichkeit, Bürgern und Verbrauchern

im großen Stil eine telefonische Erreichbarkeit zu akzeptablen Kosten

bereitzustellen".



Spitch: (http://www.spitch.ch) Das Schweizer Unternehmen Spitch gehört zu den

technologisch führenden Entwicklern und Anbietern von Sprachsystemen für

Unternehmen und Behörden. Die Systeme von Spitch sind heute schon in allen

wesentlichen Branchen in Verwendung, in denen sich der Einsatz von

Sprachtechnologien besonders anbietet. Dazu gehören Call- und Contact-Center,

Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, die Automobil- und

Transportbranche, das Gesundheitswesen sowie der öffentliche Dienst. Der Einsatz

professioneller Sprachsysteme ermöglicht Kosteneinsparungen bis zu 80 Prozent

und führt mit immer besserer Technologie zu einer Steigerung der

Kundenzufriedenheit. Auf der Kundenliste von Spitch stehen bspw. die Schweizer

Bundesbahnen SBB, Swisscom und Swisscard.



Pressekontakt:



Weitere Informationen:

Spitch AG, Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz.

Tel. + 41 44 542 82 66, E-Mail: mailto:info@spitch.ch,

Web: http://www.spitch.ch



PR-Agentur: euromarcom public relations, Tel. +49 611 - 973150,

E-Mail: mailto:team@euromarcom.de , Web: http://www.euromarcom.de,

http://www.facebook.de/euromarcom



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134046/4765441

OTS: Spitch AG





