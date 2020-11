FedEx gehört ohne Zweifel zu einem der großen Profiteure der Pandemie, nicht nur wegen dem zunehmenden Onlinehandel. Womöglich wird das Unternehmen noch eine entscheidende Rolle bei der Auslieferung des Corona-Impfstoffs einnehmen und zusätzlich profitieren, wie es die deutsche Konkurrenz DHL tun wird. Ein Blick auf den Kursverlauf stimmt schon mal zuversichtlich, derzeit konsolidiert die Aktie um die Frühjahreshochs von 274,66 US-Dollar nach einer vorausgegangenen Rallye seitwärts aus und sammelt offenbar Kräfte für einen Folgeanstieg. Zugute kommt dem Wert ein kleiner Doppelboden um 155,50 US-Dollar, der als Sprungbrett für frische Rekordhochs dienlich sein könnte.

Auf dem Sprung

Die Anzeichen für eine Rallyefortsetzung würden sich bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 293,30 US-Dollar maßgeblich verdichten und könnte Aufwärtspotenzial zunächst an die Marke von 314,14 US-Dollarfreisetzen. Rechnerisch liegt ein übergeordnetes Ziel für die FedEx-Aktie am 138,2 % Fibonacci-Retracement und dem Niveau von 346,01 US-Dollar. Sobald der untergeordnete Abwärtstrend der letzten Wochen zur Oberseite verlassen wird, können erste vorsichtige Engagements beispielsweise über das Faktor Zertifikat Long auf FedEx WKN MC2VPM starten. Ein unerwarteter Rückfall unter das Niveau des Doppelbodens um 255,50 US-Dollar würde dagegen die Annahme von Abschlägen zurück in den Bereich von 277,50 US-Dollar und eines Fehlausbruchs stützen.