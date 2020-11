NORDLB belässt SIEMENS AG auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 120 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Industriekonzern habe einerseits mit einem starken Schlussspurt u?berrascht, andererseits durch einen gedämpften Ausblick enttäuscht, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die neuen Ziele seien insbesondere auf den starken Euro zuru?ckzufu?hren. Nichtsdestotrotz liege das aktuelle Kursniveau der Aktien leicht u?ber dem Niveau in den Tagen vor der Abspaltung von Siemens Energy - und das sei eine beachtliche Entwicklung./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 11:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 11:58 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Siemens Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de