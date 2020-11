Tesla wird im Dezember dem S&P 500 beitreten

S&P Dow Jones Indices kündigte an, dass Tesla in den S&P 500 aufgenommen wird

Aktien werden im Dezember in den Index aufgenommen

Gewicht liegt bei 1%

Indexbetreiber betrachtet vier verschiedene Szenarien für die Aufnahme

Aktie wird voraussichtlich um mehr als 10% höher in den USA starten

Die Aktie von Tesla (TSLA.US) erholte sich gestern im nachbörslichen Handel, während die Aktie des an der deutschen Börse notierten US-Elektrofahrzeugherstellers (TSLA.DE) heute über 10% höher gehandelt wird. Die Ankündigung von S&P Dow Jones Indices ist die treibende Kraft hinter dieser Bewegung.

S&P Dow Jones Indices, ein Unternehmen, das viele bekannte Börsenindizes unterhält, gab bekannt, dass Tesla ab dem 21. Dezember in den S&P 500-Index aufgenommen wird. Tesla hat die Hauptanforderung für die Aufnahme - vier aufeinanderfolgende Quartale mit Gewinnen - im 2. Quartal 2020 erfüllt, aber der Indexbetreiber beschloss im September, die Aktie nicht in den S&P 500-Index aufzunehmen. Das Unternehmen, das aus dem Index gestrichen wird, um Platz für Tesla zu schaffen, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Es gibt vier verschiedene Szenarien für die Aufnahme von Tesla in den S&P 500. Quelle: S&P Dow Jones Indices, XTB

Die hohe Marktkapitalisierung von Tesla - fast 400 Milliarden Dollar - macht die Firma zu einem der größten Zugänge zum S&P 500 in den letzten zehn Jahren. Das schafft auch einige Probleme. Gemäß der Ankündigung von S&P Dow Jones Indices wird Tesla ein Gewicht von etwa 1% im Index haben. Eine solch große Gewichtung könnte eine massive Neugewichtung von ETFs und anderen an den S&P 500 gebundenen Indexfonds auslösen, und einige Aktien könnten wiederum größeren Kursschwankungen unterliegen. Um dieses Problem zu lösen, bittet der Indexbetreiber die Marktteilnehmer um Rückmeldung, ob das Gewicht von Tesla auf einmal (regulärer Termin für die Neugewichtung im Dezember, 21.12.2020) oder in zwei Tranchen (14.12.2020 und 21.12.2020) in den Index aufgenommen werden soll. Vier verschiedene Szenarien, die in Betracht gezogen werden, sind in der obigen Tabelle skizziert. Eine Streuung der Einbeziehung auf zwei Termine könnte die Volatilität begrenzen. Der Indexbetreiber bittet auch um Rückmeldung darüber, ob eine regelmäßige einwöchige Vorankündigung der Aktiengewichtung im Index ausreicht oder ob die Marktteilnehmer es vorziehen, dass eine solche Ankündigung früher erfolgt.

Den jüngsten vorbörslichen Entwicklungen zufolge wird Tesla (TSLA.US) an der oberen Grenze der Handelsspanne nach dem Split (458 US-Dollar) eröffnen. Quelle: xStation 5



