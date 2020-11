Wolfgang Lechner neuer Geschäftsführer der SUPRIS Investment-Service GmbH

Seit 2007 fungiert Mag. Lechner in leitenden Positionen in Wertpapierfirmen und verantwortete als Geschäftsleiter der Nova Portfolio VermögensManagement GmbH in den Jahren 2010-2015 sowohl das Fonds- und Portfoliomanagement als auch den Vertrieb.

Der 39-jährige Steirer ist Absolvent der Internationalen Wirtschaftswissenschaften an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Im Rahmen eines einjährigen Studienaufenthalts in den USA spezialisierte sich Mag. Lechner insbesondere in den Bereichen Banking and Finance, Riskmanagement, Advanced Derivatives und Credit Derivates.