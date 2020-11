PERI druckt erstes Mehrfamilienhaus Deutschlands (FOTO)

Weißenhorn/Wallenhausen (ots) -



- 5-Familienhaus mit 3 Stockwerken und ca. 380 qm Wohnfläche entsteht mit einem

3D-Betondrucker

- Größtes gedrucktes Mehrfamilienhaus Europas zeigt: 3D-Betondruck auch für den

Bau großer Wohneinheiten geeignet



Die PERI GmbH druckt im bayerischen Wallenhausen erneut ein Wohnhaus mit einem

3D-Betondrucker. Nachdem das Familienunternehmen Ende September 2020 den Druck

des ersten Wohnhauses in Deutschland im westfälischen Beckum bekannt gab,

entsteht nun bereits das nächste Haus mit Hilfe eines 3D-Betondruckers. Das

5-Familienhaus mit rund 380 qm Wohnfläche wird nach Fertigstellung das größte

gedruckte Wohnhaus Europas sein. Insgesamt sind für das Projekt sechs Wochen

Druckzeit veranschlagt.





"Mit dem Projekt in Wallenhausen macht das PERI 3D-Betondruck Team den nächstenwichtigen Schritt und PERI festigt seine Position als führendes Unternehmen imBereich 3D-Betondruck", so Thomas Imbacher, Geschäftsführer Marketing &Innovation der PERI Gruppe. "Mit dem Druck des ersten Mehrfamilienhauses inDeutschland treten wir den Beweis an, dass diese neue Bautechnologie auch fürden Druck größerer Wohneinheiten geeignet ist. Damit eröffnen wir dem3D-Betondruck weitere Anwendungsbereiche in neuen Größenordnungen."Bauherr für das Mehrfamilienhaus ist die Michael Rupp Bauunternehmung GmbH, diesich mit der neu gegründeten Tochter Rupp Gebäudedruck ab 2021 auf den 3D-Sektorspezialisieren wird. "Unser Familienunternehmen ist seit 25 Jahren erfolgreichin der Branche und hat viele zufriedene Kunden in der Region. Für den3D-Betondruck bringen wir also einen großen Wissensvorsprung und jede MengeErfahrung mit", sagt Fabian Rupp, künftiger Geschäftsführer von RuppGebäudedruck. Sein Bruder Sebastian, ebenfalls künftiger Geschäftsführer imFamilienbetrieb, ergänzt: "Gleichzeitig rechnen wir dieser neuen Technologiegroße Zukunftschancen aus, und wir wollen diese Zukunft mitgestalten. Bei allerTradition unseres Handwerks sind wir eben auch innovativ und scheuen keine neuenHerausforderungen - im Gegenteil."Der planende Architekt ist das Architekturbüro Mühlich, Fink & Partner BDA ausUlm. Das Material für die Herstellung des Druckbetons stammt vonHeidelbergCement, die eingesetzte Mischtechnologie kommt von m-tec mathistechnik gmbh. Bei der Erarbeitung der Genehmigung unterstützte das IngenieurbüroSchießl Gehlen Sodeikat. Die Planung und Durchführung der entsprechendenZulassungsprüfungen erfolgten durch das Centrum Baustoffe München derTechnischen Universität München.