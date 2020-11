dena zeichnet vier Projekte mit dem Energy Efficiency Award aus

Berlin (ots) - Diesjähriger Energieeffizienzpreis geht an Hofmann & Vratny, die

EnergieDienstleistungsGesellschaft Rheinhessen-Nahe sowie die

Schwesterunternehmen Overath SLM und EPP. Der Gewinner des Publikumspreises ist

ein gemeinsames Projekt von Vonovia und Ampeers Energy.



Zum vierzehnten Mal in Folge hat die Deutsche Energie-Agentur (dena) den Energy

Efficiency Award für innovative Energieeffizienzprojekte privater und

öffentlicher Unternehmen verliehen. Die Preise in vier Kategorien wurden im

Rahmen des dena Energiewende-Kongresses vergeben, der dieses Jahr zum ersten Mal

und coronabedingt digital stattfand. Schirmherr der mit insgesamt 30.000 Euro

dotierten Auszeichnung ist Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und

Energie.





Die Preisträger, die von einer Jury mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft,Wirtschaft und Medien ausgewählt wurden, sind:- in der Kategorie "Von clever bis digital! Die Bandbreite der Energieeffizienz"der bayrische Werkzeughersteller Hofmann & Vratny für die fossilfreieBeheizung und Kühlung von Gebäuden und Produktion. Die durch die Maßnahmenerreichte Energieeinsparung am Standort Aßling liegt bei sechs Prozent.- in der Kategorie "Gemeinsam mehr erreichen! Energiedienstleistungen alsEnabler der Energiewende" die EnergieDienstleistungsgesellschaftRheinhessen-Nahe aus Nieder-Olm in Rheinland-Pfalz. Durch die effizienteKombination von Blockheizkraftwerk und Biomasse bei der Wärme- undStromversorgung des Schulzentrums Nieder-Olm wurde eine CO2-Reduktion von 60Prozent erreicht.- in der Kategorie "Think big! Komplexe Energieeffizienzprojekte" derWerkzeughersteller Overath SLM aus Lohmar in Nordrhein-Westfalen und seinSchwesterunternehmen Overath EPP aus Oebisfelde in Sachsen-Anhalt, Herstellervon Formschaum-Erzeugnissen. Ihnen ist durch die Fertigung von Werkzeugen im3D-Druck-Verfahren ein Innovationssprung gelungen. Die erreichteEnergieeinsparung beträgt 86 Prozent bei der Werkzeugherstellung, 79 Prozentbei der anschließenden Anwendung.Der Publikumspreis, der durch einen virtuellen Live-Pitch von den Online-Gästender Preisverleihung ausgewählt wurde, ging an ein Projekt von Vonovia undAmpeers Energy ."Der Energy Efficiency Award zeichnet Unternehmer aus, die sich mitüberzeugenden Ideen und Entschlossenheit der klimapolitischen Herausforderungannehmen. Mit ihren Lösungen arbeiten sie täglich an einer emissionsarmenZukunft und treiben die Integrierte Energiewende voran. Das zeigt anderenAkteuren Möglichkeiten auf und inspiriert zur Nachahmung", sagt AndreasKuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, anlässlich der