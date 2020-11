CREDIT SUISSE belässt VODAFONE auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen. Die größte Überraschung sei die annähernde Stabilisierung des Umsatzwachstums in Spanien gewesen, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bluestone rechnet für den britischen Telekomkonzern nun mit einem insgesamt höheren Free Cashflow als zuvor./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 04:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Vodafone Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de