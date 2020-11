Milliardeninvestition in neue Batteriefabrik und Forschungszentrum / Chinesischer Batteriehersteller SVOLT baut Li-Ionen Werk im Saarland Berlin (GTAI) (ots) - Der chinesische Lithium-Batterien Hersteller SVOLT Energy Technology Company hat heute in einer Pressekonferenz verkündet, ein neues Werk für die Produktion von kobaltfreien Batteriezellen in Deutschland zu gründen. Die neue europäische Produktionsanlage wird auch als europäisches Zentrum für Forschung & Entwicklung fungieren. Nach Fertigstellung soll das Werk über eine gesamte Produktionskapazität von 24 GW/h zur Herstellung von Li-Ionen Batterien verfügen . Das Investitionsvolumen in die Neuansiedlung umfasst zwei Milliarden Euro. Jährlich sollen zwischen 300.000 bis 500.000 Batterien für Fahrzeuge produziert werden. SVOLT plant rund 2.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

"Wir freuen uns sehr über die Investitionsentscheidung von SVOLT, sich in Deutschland anzusiedeln. Dies belegt erneut die internationale Attraktivität Deutschlands als Industrie- und Technologiestandort, an dem die Zukunft der Mobilität weiterentwickelt wird. Es zeigt zudem, dass Deutschland weiterhin offen für ausländische Investitionen ist", sagt Dr. Robert Hermann, Geschäftsführer bei Germany Trade & Invest (GTAI). Bemerkenswert und besonders positiv sei vor allem auch der ausgewählte Standort: "Das Saarland gehört zu den Regionen im Strukturwandel. Da ist eine solche Zukunftsinvestition mit vielen neuen Arbeitsplätzen eine besonders gute Nachricht."



Stefan Di Bitonto, Experte für das Thema Mobilität (https://www.gtai.de/gtai-en/ invest/industries/mobility/automotive/automotive-industry-2800) bei GTAI, begleitete den Ansiedlungsprozess von SVOLT in Deutschland in enger Zusammenarbeit auf Bundes- und Landesebene: "Die Investition wird positive Synergie- und Multiplikatoreffekte mit anderen Zulieferern herbeiführen und dadurch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und sichern. Auch die Wettbewerbsfähigkeit des Automobilstandorts Deutschland wird mit der Ansiedlung von SVOLT zweifellos zusätzlich gestärkt."



Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.



Pressekontakt:



Esad Fazlic

T +49 (0)30 200 099-151

mailto:esad.fazlic@gtai.com



http://twitter.com/gtai_de

http://youtube.com/gtai



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74441/4765901 OTS: Germany Trade & Invest