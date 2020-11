Staat lässt Eltern von Studenten über 25 nicht im Stich

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Regenstauf (ots) - Unterhalt an ältere Semester ist absetzbarDas Wintersemester an den Universitäten hat kürzlich begonnen und dieVorlesungen sind in der einen oder anderen Form wieder aufgenommen worden.Corona hat nicht nur den Studienalltag und die Art der Veranstaltungenverändert, sondern für so manche Studenten auch die finanzielle Situation.Gerade bei Studenten sind häufig die Nebenjobs weggefallen. Die Beschränkungenin der Gastronomie oder im Eventbereich zeigen ihre Auswirkungen. Nun sind dieEltern der Studierenden wieder mehr denn je gefragt, was die Finanzierung desStudiums angeht. Denn einige Studiengänge sind langwierig, wie etwaHumanmedizin.Eine spezielle Situation tritt auf, wenn die Studierenden das 25. Lebensjahrerreichen. Spätestens dann fallen für die Eltern nicht nur das Kindergeld bzw.der Kinderfreibetrag weg, sondern auch der Ausbildungsfreibetrag und dieRiesterzulage fürs Kind. Zudem fällt das Kind aus der Familienversicherung beider Krankenkasse heraus und muss sich selbst versichern. Die Ausgaben für dieLebenshaltung und das Studium verändern sich hingegen nicht. Das führt zu einerhöheren finanziellen Belastung für die Eltern. Die staatlichen Unterstützungenfallen glücklicherweise nicht ersatzlos weg, sondern es kommt eine neueMöglichkeit der steuerlichen Entlastung für die Eltern hinzu. Ob diese sichsehen lassen kann, erörtert die Lohnsteuerhilfe Bayern.Wann können Unterhaltszahlungen abgesetzt werden?Sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt, können die Eltern dieUnterhaltszahlungen an ihr Kind nach dem Einkommensteuergesetz alsaußergewöhnliche Belastungen geltend machen. Der Fiskus erkennt diese bis zueiner Höhe von 9.408 Euro für das Jahr 2020 an.Grundvoraussetzung ist, dass der Anspruch der Eltern auf Kindergeld entfallenist. Dieser fällt bei Kindern in Ausbildung spätestens mit dem Erreichen des 25.Lebensjahres weg. Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Kind nur ein geringeseigenes Vermögen besitzt. Dieses darf 15.500 Euro insgesamt nicht überschreiten,sonst fällt der Steuerabzug flach, sofern es sich bei dem Vermögen nicht umWohneigentum handelt.Hat das Kind, z.B. durch einen Nebenjob oder ein bezahltes Praktikum, eigeneEinkünfte über 624 Euro im Jahr, verringert das den Betrag, den die Eltern beider Einkommensteuererklärung absetzen dürfen. Können Ausgaben rund um dasStudium als Werbungskosten durch den Studenten abgesetzt werden, weil es sich umeine zweite Berufsausbildung wie das Masterstudium handelt, reduzieren diese dierelevanten Einkünfte des Kindes, was wiederum den Eltern zugutekommt.