Neueste Studienergebnisse zum heilungsorientierten medikamentenfreisetzenden Stent Supreme HT(TM) demonstrierten gleichwertige Ergebnisse mit außergewöhnlicher Sicherheit

Tianjin, China (ots/PRNewswire) - SINOMED® gab heute bekannt, dass Prof.

Alexandra Lansky von der Yale School of Medicine, USA, Daten aus ihrer ersten

interkontinentalen PIONEER III-Studie zum Vergleich der Sicherheit und

Wirksamkeit vom medikamentenfreisetzenden Stent Supreme HT (Healing-Targeted)

mit Xience oder Promus Durable Polymer Drug-Eluting Stent (DP DES) vorgestellt

hat. Die Einjahresergebnisse, die auf der Tagung der American Heart Association

Scientific Late-Breaking Trials Session 2020 bekannt gegeben wurden, zeigten,

dass die klinische Leistung von Supreme HT der des marktführenden

medikamentenfreisetzenden Stents gleichwertig ist, und werden zur Unterstützung

der Zulassung durch die US Food and Drug Administration und der japanischen

Behörden verwendet.



An der PIONEER-III-Studie nahmen 1.629 Patienten (randomisiert im Verhältnis 2:1

Experiment zur Kontrolle) aus Nordamerika, Europa und Japan teil. Der primäre

zusammengesetzte Endpunkt der Studie war das Versagen der Zielläsion (TLF) nach

einem Jahr. Die Ergebnisse des TLF zeigten, dass die Supreme HT den

Nicht-Unterlegenheitsendpunkt bei 5,4 % erreichte, verglichen mit 5,1 % vom DP

DES (p=0,002). Eine gruppierte Analyse der sekundären Endpunkte zeigte ein

numerisch besseres Ergebnis für Supreme HT bei Herztod oder Myokardinfarkt des

Zielgefäßes (TV MI) mit 3,5 % in der Supreme HT-Gruppe im Vergleich zu 4,6 % in

der Kontrollgruppe (p=0,27). Niedrigere Daten zur späten Stentthrombose (Supreme

HT 0,1 % im Vergleich zu DP DES 0,4 %, p=0,22) deuteten ebenfalls auf eine

außergewöhnliche Sicherheit für Supreme HT hin. Eine leistungsstarke,

bahnbrechende TLF-Analyse zur Bewertung der Überlegenheit von Supreme HT

zwischen 1 und 5 Jahren wird zurzeit duchrgeführt.







fortgeschrittenen medikamentenfreisetzenden Stents in den USA, Europa und Japan

profitieren werden", sagte Shigeru Saito, MD, Shonan Kamakura General, Japan,

und Primärforscher der japanischen Kohorte der PIONEER III-Studie. "Die

Ergebnisse in Kombination mit der Sicherheitsmessung von Herztod, MI des

Zielgefäßes und der späten Stentthrombose sprechen für Supreme HT und

unterstützen das Konzept der frühen Endothelheilung."



Aktuelle medikamentenfreisetzende Stents betonen die Verzögerung der Heilung

durch verlängerte Medikamentenabgabe, um die Reaktion des Körpers auf

Verletzungen, Überempfindlichkeit oder das Fortschreiten der Krankheit zu

unterdrücken. Die Entwicklung von Supreme HT basierte auf dem ursprünglich 2013

vorgeschlagenen Konzept des "Wundheilungsfensters" und stellt eine neue Klasse

von medikamentenfreisetzenden Stents dar, die die Bedeutung einer frühen,

rechtzeitigen Heilung hervorhebt. Durch patentierte Konstruktionen und

proprietäre Verfahren wurde Supreme HT darauf zugeschnitten, Patienten dabei zu

helfen, ihren Wundheilungsprozess zu beschleunigen und ihre natürliche

Endothelfunktion wiederherzustellen. Dieser auf die Heilung ausgerichtete

Mechanismus kann dazu beitragen, das seit langem bestehende Problem der

traditionellen Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents zu überwinden

und sicherere Langzeitergebnisse zu erzielen.



"Wir sind der außergewöhnlichen Gruppe von medizinischen Fachkräften und all den

Patienten sehr dankbar, die diese schwierige Pandemie überstanden und diesen

Studienmeilenstein in einer so zeitgerechten und professionellen Weise erreicht

haben", sagte Dr. Jianhua Sun, Chairman & Chief Executive Officer von SINOMED.

"Die Ergebnisse waren äußerst ermutigend, und wir glauben, dass die

bahnbrechende Überlegenheitsanalyse das Verständnis der Heilung und zukünftiger

implantierbarer Geräte revolutionieren könnte."



Weitere Informationen über die PIONEER-III-Studie finden Sie unter

http://www.clinicaltrials.gov/ , Kennung: NCT03168776.



Informationen zu SINOMED



Sino Medical Science Technology Inc. (SINOMED), ein weltweit tätiges Unternehmen

für medizinische Geräte, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und

dem kommerziellen Vertrieb von interventionellen Geräten beschäftigt. Wir

konzentrieren uns auf die Entwicklung bahnbrechender Technologien, die auf

bisher ungedeckte klinische Bedürfnisse bei der interventionellen Behandlung von

koronaren, neurovaskulären und strukturellen Herzerkrankungen abzielen. Unsere

Mission ist es, mehr Patienten von den Vorteilen unserer medizinischen

Innovationen profitieren zu lassen und so die Langlebigkeit und Lebensqualität

der Patienten zu erhöhen.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sinomed.com/



SINOMED B.V

Cindy Zheng

Tel.: +31 10 307 6295

E: cindy.zheng@sinomed.com



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1333951/SINOMED_Stent.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1333950/SINOMED_Logo.jpg



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150426/4765557

OTS: SINOMED





"Ich freue mich sehr, dass japanische Patienten von dem am weitestenfortgeschrittenen medikamentenfreisetzenden Stents in den USA, Europa und Japanprofitieren werden", sagte Shigeru Saito, MD, Shonan Kamakura General, Japan,und Primärforscher der japanischen Kohorte der PIONEER III-Studie. "DieErgebnisse in Kombination mit der Sicherheitsmessung von Herztod, MI desZielgefäßes und der späten Stentthrombose sprechen für Supreme HT undunterstützen das Konzept der frühen Endothelheilung."Aktuelle medikamentenfreisetzende Stents betonen die Verzögerung der Heilungdurch verlängerte Medikamentenabgabe, um die Reaktion des Körpers aufVerletzungen, Überempfindlichkeit oder das Fortschreiten der Krankheit zuunterdrücken. Die Entwicklung von Supreme HT basierte auf dem ursprünglich 2013vorgeschlagenen Konzept des "Wundheilungsfensters" und stellt eine neue Klassevon medikamentenfreisetzenden Stents dar, die die Bedeutung einer frühen,rechtzeitigen Heilung hervorhebt. Durch patentierte Konstruktionen undproprietäre Verfahren wurde Supreme HT darauf zugeschnitten, Patienten dabei zuhelfen, ihren Wundheilungsprozess zu beschleunigen und ihre natürlicheEndothelfunktion wiederherzustellen. Dieser auf die Heilung ausgerichteteMechanismus kann dazu beitragen, das seit langem bestehende Problem dertraditionellen Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents zu überwindenund sicherere Langzeitergebnisse zu erzielen."Wir sind der außergewöhnlichen Gruppe von medizinischen Fachkräften und all denPatienten sehr dankbar, die diese schwierige Pandemie überstanden und diesenStudienmeilenstein in einer so zeitgerechten und professionellen Weise erreichthaben", sagte Dr. Jianhua Sun, Chairman & Chief Executive Officer von SINOMED."Die Ergebnisse waren äußerst ermutigend, und wir glauben, dass diebahnbrechende Überlegenheitsanalyse das Verständnis der Heilung und zukünftigerimplantierbarer Geräte revolutionieren könnte."Weitere Informationen über die PIONEER-III-Studie finden Sie unterhttp://www.clinicaltrials.gov/ , Kennung: NCT03168776.Informationen zu SINOMEDSino Medical Science Technology Inc. (SINOMED), ein weltweit tätiges Unternehmenfür medizinische Geräte, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion unddem kommerziellen Vertrieb von interventionellen Geräten beschäftigt. Wirkonzentrieren uns auf die Entwicklung bahnbrechender Technologien, die aufbisher ungedeckte klinische Bedürfnisse bei der interventionellen Behandlung vonkoronaren, neurovaskulären und strukturellen Herzerkrankungen abzielen. UnsereMission ist es, mehr Patienten von den Vorteilen unserer medizinischenInnovationen profitieren zu lassen und so die Langlebigkeit und Lebensqualitätder Patienten zu erhöhen.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sinomed.com/SINOMED B.VCindy ZhengTel.: +31 10 307 6295E: cindy.zheng@sinomed.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1333951/SINOMED_Stent.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1333950/SINOMED_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150426/4765557OTS: SINOMED