Svolt Energy baut Batteriefabrik für E-Autos im Saarland

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Der chinesische Hersteller von Batterien für Elektroautos, Svolt Energy Technology, will im Saarland zwei Milliarden Euro in den Bau einer Batterieproduktion investieren. An zwei Standorten in Überherrn und Heusweiler sollen 2000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Das gaben Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und seine Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag in Saarbrücken bekannt./ksp/DP/jha