Einzelhandel rechnet trotz Corona-Krise mit steigender Kaufbereitschaft im Weihnachtsgeschäft

Berlin (ots) - Händler erhöhen ihr Online-Angebot und planen größere Rabatte -

Kaufmuster sind in diesem Jahr jedoch noch schwerer vorherzusagen



Einzelhändler blicken vorsichtig optimistisch auf das bevorstehende

Weihnachtsgeschäft - auch wenn es beim Thema Ladenöffnung und beim Kaufverhalten

der Verbraucher noch eine Reihe von Unsicherheiten gibt. So rechnet fast die

Hälfte (46 Prozent) der Einzelhändler mit einer Umsatzsteigerung, und die Hälfte

der Käufer (49 Prozent) geht davon aus, dass sie in dieser Saison mehr online

einkaufen werden als in den vergangenen Jahren. Dies geht aus der aktuellen

Untersuchung von Capgemini zum Weihnachts-Shopping hervor. Für die jährlich

durchgeführte Umfrage wurden über 6.500 Verbraucher und rund 850 Einzelhändler

in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Skandinavien und den

USA befragt. 93 Prozent der Händler haben für das Weihnachtsgeschäft bewusst ihr

Online-Angebot gestärkt. 50 Prozent haben ihre Website oder ihr

E-Commerce-Angebot verbessert, 34 Prozent ihre Web-Traffic-Kapazität erhöht und

21 Prozent haben neue virtuelle Einkaufserlebnisse geschaffen.







sowohl online als auch stationär größere Rabatte gewähren. Ein Drittel (33

Prozent) möchte online eine größere Auswahl an reduzierten Produkten anbieten.

Dennoch sind in diesem Jahr nur 39 Prozent der Einzelhändler zuversichtlich, das

Kaufverhalten in der diesjährigen Weihnachtssaison genau vorhersagen zu können -

im letzten Jahr waren es noch 55 Prozent. Als häufigsten Grund für ihre

Unsicherheit nennen die befragten Händler mögliche Lockdowns (54 Prozent) und

die Unterbrechung der Lieferkette (50 Prozent). Fast jeder Dritte (30 Prozent)

gibt an, dass die Daten, auf die sie ihre Planung stützen, aufgrund von COVID-19

zu ungenau sind.



Gleichzeitig gehen nur 14 Prozent der Verbraucher davon aus, am "Black Friday"

mehr als sonst auszugeben, während 35 Prozent weniger ausgeben wollen. Als

Hauptgrund für die Kaufzurückhaltung wurde ein geringeres verfügbares Einkommen

genannt (43 Prozent).



"Die Weihnachtssaison war für Einzelhändler schon immer schwierig einzuschätzen.

Allerdings ist die Situation in diesem Jahr ein Novum und stellt mit ihren

Unterbrechungen der Lieferkette, der Vorsicht der Verbraucher und den sich

ändernden staatlichen Restriktionen eine besondere Herausforderung dar" , sagt

Achim Himmelreich, globaler Leiter des Bereichs Consumer Engagement sowie

Consumer Products und Retail bei Capgemini. "Viele Händler planen vor diesem

Hintergrund Rabatte zu geben, die größer ausfallen als von den Kunden erwartet.

Die bessere Variante wäre daher eine intelligente Strategie, die auf möglichst Seite 2 ► Seite 1 von 4



Um noch mehr Kunden zu gewinnen, wollen 78 Prozent der Einzelhändler weltweitsowohl online als auch stationär größere Rabatte gewähren. Ein Drittel (33Prozent) möchte online eine größere Auswahl an reduzierten Produkten anbieten.Dennoch sind in diesem Jahr nur 39 Prozent der Einzelhändler zuversichtlich, dasKaufverhalten in der diesjährigen Weihnachtssaison genau vorhersagen zu können -im letzten Jahr waren es noch 55 Prozent. Als häufigsten Grund für ihreUnsicherheit nennen die befragten Händler mögliche Lockdowns (54 Prozent) unddie Unterbrechung der Lieferkette (50 Prozent). Fast jeder Dritte (30 Prozent)gibt an, dass die Daten, auf die sie ihre Planung stützen, aufgrund von COVID-19zu ungenau sind.Gleichzeitig gehen nur 14 Prozent der Verbraucher davon aus, am "Black Friday"mehr als sonst auszugeben, während 35 Prozent weniger ausgeben wollen. AlsHauptgrund für die Kaufzurückhaltung wurde ein geringeres verfügbares Einkommengenannt (43 Prozent)."Die Weihnachtssaison war für Einzelhändler schon immer schwierig einzuschätzen.Allerdings ist die Situation in diesem Jahr ein Novum und stellt mit ihrenUnterbrechungen der Lieferkette, der Vorsicht der Verbraucher und den sichändernden staatlichen Restriktionen eine besondere Herausforderung dar" , sagtAchim Himmelreich, globaler Leiter des Bereichs Consumer Engagement sowieConsumer Products und Retail bei Capgemini. "Viele Händler planen vor diesemHintergrund Rabatte zu geben, die größer ausfallen als von den Kunden erwartet.Die bessere Variante wäre daher eine intelligente Strategie, die auf möglichst