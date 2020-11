UL treibt die Sicherheit in der Elektromobilität in Europa weiter voran

Neu-Isenburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Mit der Erweiterung des Frankfurter

Labors um Sicherheits- und Leistungsprüfungen sowie Zertifizierungen von

Ladegeräten für Elektrofahrzeuge unterstützt UL die Sicherheit und Akzeptanz von

Elektromobilitätslösungen in der Region.



UL, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Sicherheitswissenschaften,

gab heute offiziell die Erweiterung seines Labors in Frankfurt/Neu-Isenburg um

die Prüfung und Zertifizierung von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge bekannt.

Damit trägt das Unternehmen der rasant wachsenden Nachfrage im Markt nach

schnellladenden, innovativen und sicheren Elektrofahrzeugen Rechnung.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Labor bietet umfassende Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen aus einerHand, die es Anbietern von Ladegeräten, Ladeinfrastruktur und Elektrofahrzeugenermöglichen, alle relevanten Marktanforderungen internationaler Märkte zuerfüllen. Darüber hinaus tragen die Services von UL dazu bei, Entwicklungszyklenzu verkürzen, indem Risiken bereits in der Entwicklungsphase identifiziert undauf ein Mindestmaß reduziert werden können. Dies trägt sowohl zu einerschnelleren Akzeptanz als auch höheren Wettbewerbsfähigkeit im Markt bei. Damitwird die Einrichtung zu einer der wichtigsten Prüfeinrichtungen für Tests undZertifizierungen im Bereich der Elektromobilität in Europa."UL freut sich, ein Teil des europäischen Marktes für Elektromobilität undautomobile Innovationen zu sein", erklärt Jeff Smidt, Vice President und GeneralManager des UL Geschäftsbereiches Energy and Power Technologies. "Mit demanhaltenden Wachstum im Elektromobilitätssektor steigt die Nachfrage nachPrüfungen erheblich, um die Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Batterien undLadegeräten für Elektrofahrzeuge zu verbessern. Die Investition von UL in dasFrankfurter Testlabor zeigt unser internationales Engagement im Hinblick aufneue und sich entwickelnde Standards für das Aufladen vonElektrofahrzeugbatterien. Außerdem können wir die kommunaleVersorgungsinfrastruktur, europäische Elektromobilitätsunternehmen undAutomobilhersteller in Europa besser unterstützen, um Projekte schnellerabzuwickeln und die steigende Nachfrage zu befriedigen."Die Erweiterung vergrößert die Kapazität der bestehenden Einrichtung undermöglicht es Kunden von UL, die regionalen oder globalen Marktzugang suchen,eine weitreichende Palette von Ladegeräten und verwandten Geräten durch einenunabhängigen, erfahrenen Partner zu testen, prüfen und zu zertifizieren. ZumLeistungsangebot des Labors gehören Prüfeinrichtungen für AC-Ladegeräte derStufen 1 und 2 - bis zu 12 kW - sowie für DC-Schnellladegeräte der Stufe 3 - bis