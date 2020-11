Bonn (ots) - "Was nützt Recycling, wenn die Recyclingprodukte nicht eingesetzt

werden? Es fehlt nach wie vor der politische Wille, das Ruder herumzureißen.

Machbar wäre das, denn allein Bund, Länder und Kommunen verfügen über ein

direktes Beschaffungsvolumen von jährlich mehr als 122 Milliarden Euro. Sie

haben es in der Hand, der Kreislaufwirtschaft den entscheidenden Impuls zu

geben", erklärt Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband

Sekundärrohstoffe und Entsorgung, anlässlich der Veröffentlichung des

"Statusbericht der Deutsche Kreislaufwirtschaft 2020".



Der Statusbericht zeige, dass sich die Recycling- und Entsorgungsbranche mit

einem Umsatz von rund 85 Milliarden Euro und über 310.000 Beschäftigten nicht zu

verstecken brauche. Rehbock: "Gegenüber 2010 hat sich der Umsatz um 18 % erhöht.

Das zeigt, dass wir eine dynamische Zukunftsbranche und ein bedeutender

Wirtschaftsfaktor in Deutschland sind."







ausgebaut werden. Dazu müsse man verstehen, dass Kreislaufwirtschaft nicht beim

Abfall anfange, sondern beim Produktdesign.



Nur recyclingfähige Produkte können im Kreislauf geführt werden. Die Produkte

wiederum sollten aus recyceltem Material hergestellt und von öffentlicher Hand,

Gewerbe, Industrie und Privatkonsumenten nachgefragt werden. "Von diesem

Kreislauf sind wir aber leider noch ein ganzes Stück entfernt", bedauert der

bvse-Hauptgeschäftsführer.



Kritisch beobachtet der Recyclingverband beispielsweise, dass die

Recyclat-Nachfrage deutlich eingebrochen ist. "Wir brauchen ein Level Playing

Field, das Recyclaten und damit dem Kunststoffrecycling eine faire Chance gibt.

Der klimaschädliche CO2-Rucksack, der bei der Produktion von Kunststoffneuware

entsteht, bleibt bei der Preisbildung bislang nämlich außen vor. Das muss sich

ändern", so die bvse-Forderung.



Statusbericht und weitere Informationen zum Herunterladen (http://www.bvse.de/re

cycling/recycling-nachrichten/6497-statusbericht-der-deutschen-kreislaufwirtscha

ft-2020.html)



Pressekontakt:



Jörg Lacher

Pressesprecher

Tel. 0177/8884927

Mail: mailto:lacher@bvse.de

bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50117/4765633

OTS: BVSE Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.

Kohlendioxid jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







Nach den Worten von Eric Rehbock muss die Kreislaufwirtschaft jedoch konsequentausgebaut werden. Dazu müsse man verstehen, dass Kreislaufwirtschaft nicht beimAbfall anfange, sondern beim Produktdesign.Nur recyclingfähige Produkte können im Kreislauf geführt werden. Die Produktewiederum sollten aus recyceltem Material hergestellt und von öffentlicher Hand,Gewerbe, Industrie und Privatkonsumenten nachgefragt werden. "Von diesemKreislauf sind wir aber leider noch ein ganzes Stück entfernt", bedauert derbvse-Hauptgeschäftsführer.Kritisch beobachtet der Recyclingverband beispielsweise, dass dieRecyclat-Nachfrage deutlich eingebrochen ist. "Wir brauchen ein Level PlayingField, das Recyclaten und damit dem Kunststoffrecycling eine faire Chance gibt.Der klimaschädliche CO2-Rucksack, der bei der Produktion von Kunststoffneuwareentsteht, bleibt bei der Preisbildung bislang nämlich außen vor. Das muss sichändern", so die bvse-Forderung.Statusbericht und weitere Informationen zum Herunterladen (http://www.bvse.de/recycling/recycling-nachrichten/6497-statusbericht-der-deutschen-kreislaufwirtschaft-2020.html)Pressekontakt:Jörg LacherPressesprecherTel. 0177/8884927Mail: mailto:lacher@bvse.debvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.VWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/50117/4765633OTS: BVSE Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.