In der letzten charttechnischen Besprechung vom 12. November 2020: „Morgan Stanley: Aktie kratzt am Abwärtstrend“ wurde auf ein Ausbruchsszenario über den mittelfristigen Abwärtstrend hingewiesen. Genau diese Erwartung hat Morgan Stanley jetzt voll erfüllt und ein Kaufsignal aktiviert. Ein Long-Einstieg wäre sinnvoll, aber ein zeitnaher Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um den Trendkanal sollte nicht in Vergessenheit geraten.

Ausbruch gelungen

Zunächst dürfte ein Gipfelsturm und Anstieg an 59,38 US-Dollar anstehen. Ein Anstieg darüber könnte mittelfristig weiteren Aufwärtspotenzial an 65,27 US-Dollar freisetzen. Nachhaltige Rücksetzer zurück unter 56,00 US-Dollar würden allerdings die Annahme weiterer Verluste an 54,00 US-Dollar unterstützen, darunter müsste der markante Support bei 52,50 US-Dollar erneut zum Tragen kommen.