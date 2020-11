Medgate Deutschland startet das operative Geschäft

Berlin (ots) - Mit dem operativen Start treibt Medgate die digitalePatientenversorgung in Deutschland weiter voran. Patientinnen und Patienten vonMedgate Deutschland erhalten nun rund um die Uhr eine kompetente ärztlicheBeratung und Behandlung über die Medgate App, per Video oder Telefon. "Gerade inden Zeiten von Covid-19 schätzen viele Patienten einen einfacheren Zugang zumedizinischen Leistungen - und das von zu Hause aus", ist Christian Braun, ChiefMedical Officer von Medgate, überzeugt. Als erste Kooperationspartner stellendie Barmenia Krankenversicherung AG und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G.ihren Kundinnen und Kunden die innovativen Gesundheitsdienstleistungen zurVerfügung.Medgate verfügt in der Schweiz bereits über 20 Jahre Erfahrung in derTelemedizin und Digital Health. Das Unternehmen ist heute einer der größtenTelemedizinanbieter Europas und als Best Global Telemedicine Provider 2020ausgezeichnet worden. Weltweit agieren über 500 Mitarbeiter für dieUnternehmensgruppe. Mehr als 200 Ärzte sind dabei für Medgate und eine digitalePatientenversorgung aktiv. "Wir kombinieren hochwertige Telemedizin mit dem KnowHow der über zwanzigjährigen Erfahrung in der Digital-Health-Branche", soChristian Braun. "Unser Ziel ist es, aktuelle und konkrete Versorgungsproblemezu lösen."Über MedgateMedgate bringt den Arzt dahin, wo ihre Patientinnen und Patienten ihn brauchenund setzt dazu auf Digital-Health-Lösungen. Wir bieten telemedizinische Beratungund Behandlung rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr - per App, Telefon undVideo. Dabei steht das Wohl unserer Patientinnen und Patienten im Zentrumunseres Handelns. Diese profitieren von unserer 20-jährigenTelemedizin-Erfahrung, unseren hohen medizinischen und technischen Standardssowie von der hohen fachlichen Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen undMitarbeitern.Medgate existiert seit 1999 und beschäftigt heute über 500 Mitarbeitendeweltweit. Im Dezember 2019 wurde Medgate Deutschland gegründet.Pressekontakt:Medgate Deutschland GmbHFriedrichstr. 12310117 BerlinDr. Stephan Pitum-Webermailto:stephan.pitum-weber@medgate.de http://www.medgate.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150427/4765641OTS: Medgate Deutschland