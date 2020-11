First Mining meldet Ernennung von VP, Environment and Community Relations

Vancouver (Kanada), 17. November 2020. First Mining Gold Corp. (TSX: FF, OTCQX: FFMGF, Frankfurt: FMG) („First Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Stephen Lines zum Vice President, Environment and Community Relations per 1. Dezember 2020 bekannt zu geben. Herr Lines wird für die Leitung der Umwelt-, Genehmigungs- und Community-Relations-Tätigkeiten von First Mining verantwortlich sein.

Steve verfügt über mehr als 19 Jahre Berufspraxis in den Bereichen Umweltstudien, Genehmigungen sowie Ureinwohner- und Community-Angelegenheiten bei großen Bergbauprojekten. Er war ein wichtiges Mitglied des Teams von Greenstone Gold Mines und hatte maßgeblichen Anteil an der Leitung der erfolgreichen Umweltstudienprozesse auf Bundes- und Provinzebene für das Goldprojekt Hardrock im Nordwesten von Ontario. Bevor er zu Greenstone Gold Mines kam, arbeitete Steve für De Beers, wo er nach und nach verantwortungsvolle Positionen bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien für die Genehmigung der Diamantmine Gahcho Kué innehatte. Steve verfügt über ein ausgeprägtes Verständnis von Genehmigungsverfahren und Beratungsanforderungen für Bergbauprojekte, nachdem er Positionen als Regulator für Umweltstudien und wasserwirtschaftliche Genehmigungen bekleidet hatte. Steve besitzt sowohl ein Bachelor-Diplom in Ökologie (Ecology) als auch ein Doktorandendiplom in Umweltverträglichkeitsstudien (Environmental Impact Assessment) von der Concordia University sowie ein M.Sc.-Diplom in Umweltverträglichkeitsstudien (Environmental Impact Assessment) von der University of Calgary.

Daniel W. Wilton, CEO von First Mining, sagte: „Ich freue mich, Steve im Managementteam von First Mining willkommen zu heißen. Sein Know-how , seine Erfahrung und seine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Genehmigung eines ähnlichen Großprojekts in Ontario werden uns dabei helfen, das Risiko unseres Goldprojekts Springpole zu senken und ein umfassendes Engagement mit unseren indigenen und lokalen Interessengemeinschaften während des gesamten EA-Prozesses zu ermöglichen.“

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Goldprojekts Springpole im Nordwesten von Ontario mit Einholung der entsprechenden Genehmigungen konzentriert. Springpole ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte in Kanada. Eine Vormachbarkeitsstudie, die bereits im Gange ist, soll Anfang 2021 abgeschlossen sein; auch der Genehmigungsprozess ist bereits initiiert, wobei die Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung für 2021 geplant ist. Außerdem hat das Unternehmen eine umfangreiche Beteiligung an Treasury Metals Inc., die das Goldprojekt Goliath-Goldlund zur Konstruktion bringt. First Minings Liegenschaftsportfolio im Osten Kanadas umfasst auch die Goldprojekte Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Auteco Minerals Ltd. vorangebracht wird), Cameron, Hope Brook, Duparquet, Duquesne und Pitt.