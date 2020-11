INFO: Die Green Land Investment S.A. mit Geschäftssitz Luxemburg investiert in Immobilen im Ferienresort „Your Nature“ in Belgien. Die Gesellschaft beteiligt sich so indirekt an der Finanzierung und partizipiert von der Entwicklung des Resorts. Hierzu erwirbt Green Land Investment 57 Ferienhäuser des ersten Bauabschnitts und überlässt diese Häuser im Rahmen eines Nießbrauchvertrags über zwanzig Jahre der Betreibergesellschaft Your Nature S.A. zur Vermietung bzw. für den Resort-Betrieb.

Ferienparks in zentraler Lage Europas erfreuen sich in den letzten Jahren einer steigenden Nachfrage, was durch die Covid-19-Pandemie nach Meinung der KFM-Analysten weiter verstärkt werde. Der Schwerpunkt des Resort-Betreibers auf ein ökologisch ausgeglichenes Ferienerlebnis liege ebenfalls im Trend. Der belgische Prinz Edouard de Ligne stehe nicht nur mit seinem Vermögen, sondern auch mit seiner Reputation für den Erfolg des Projektes. Darüber hinaus seien die Anleihegläubiger durch umfangreiche Sicherheiten abgesichert, so die KFM-Experten in ihrem Fazit.

4,25%-Green Land-Anleihe 2020/27

ANLEIHE CHECK: Die besicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe der Green Land Investment S.A. mit Laufzeit vom 22.12.2020 bis 22.12.2027 ist mit einem Zinskupon in Höhe von 4,25% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 22.06. und 22.12.) ausgestattet. Im Rahmen der ausschließlich institutionellen Investoren angebotenen Emission werden bis zu 16,7 Mio. Euro mit einer Stückelung von 100.000 Euro platziert. Die Börseneinführung ist zum Jahresbeginn 2021 im organisierten Markt der Börse Frankfurt vorgesehen.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind keine vorzeitigen Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin vorgesehen. Die Anleihegläubiger sind durch eine erstrangige Buchgrundschuld, die Verpfändung von Nießbrauchzahlungen sowie eine Garantie der Nießbrauchzahlungen durch Peronnes Invest S.A. abgesichert.

Hinweis: Die Green Land-Anleihe 2020/27 wurde unlängst in das Portfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (A283WN) aufgenommen.

Ferienresort „Your Nature“

Seit über 15 Jahren verfolgt die Muttergesellschaft des Resort-Betreibers, Peronnes Invest S.A. im Besitz von Prinz Edouard de Ligne die Idee, ein auf die Natur ausgerichtetes Freizeitziel zu errichten. Das erste vollständig CO2-neutrale Öko-Resort „Your Nature“ liegt im Herzen Europas, mit rund 30 Minuten Entfernung nach Brüssel und Lille, in der belgischen Gemeinde Antoing an der belgisch-französischen Grenze. Den Besuchern steht auf 280 Hektar Fläche ein weitläufiges Areal zur Verfügung, auf dem neben Wald mit einem Hauptbaumbestand von über 2.500 Bäumen sowie sieben Seen, Hallen- und Freibädern, Wellness- und Seminarzentren ein Restaurant, eine Bäckerei und ein Lebensmittelgeschäft zur Verfügung stehen. Potentiellen Besuchern bietet das Resort Freizeitmöglichkeiten im Wasser, auf dem Boden und in der Luft.