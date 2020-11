"Machine Learning" lernen und die Welt verändern

Frankfurt am Main (ots) - Ab dem 9 November gibt es in Frankfurt a.M. eine neue

Adresse, wenn es um das Thema Künstliche Intelligenz und Machine Learning geht:

AiTalents (https://techquartier.com/aitalents/) ist ein 9-wöchiges Bootcamp vom

TechQuartier, in dem gut 200 fortgeschrittene Studierende und Young

Professionals aus aller Welt kostenlos im Bereich KI und Machine Learning

ausgebildet werden. Hintergrund ist die Überzeugung, dass möglichst viele

Menschen den Umgang mit dieser Schlüsseltechnologie lernen sollen - um

mitzugestalten, wie sie eingesetzt und weiterentwickelt wird. Das Motto lautet

"AiTalents - Always Human".



Veranstalter des neuen Formats ist TechQuartier (https://techquartier.com/) ,

eine 2016 in Frankfurt gegründete Innovationsplattform, die Start-ups,

etablierte Unternehmen und vor allem aufstrebende Talente unter einem Dach

zusammenbringt. AiTalents ist das zweite Bootcamp-Angebot von TechQuartier.

Bereits seit drei Editionen können in Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt

angehende Entrepreneure im Rahmen von TechTalents

(https://techquartier.com/acceleration-programs/techtalents/) u.a das

Programmieren und das Entwickeln von Geschäftsmodellen lernen.









AiTalents stieß von Anfang an auf großes Interesse. Insgesamt gingen über 500

Bewerbungen von Menschen aus 57 Ländern ein, ausgewählt wurden in einem

mehrstufigen Verfahren letztlich 200 Teilnehmende. Diese studieren entweder an

einer Universität bzw. Hochschule (38 unterschiedliche Institutionen auf drei

Kontinenten) oder sie stehen bereits im Berufsleben. Die Teilnehmer werden,

bedingt durch die Pandemie und Wohnorte in aller Welt, virtuell am Kurs

teilnehmen. AiTalents findet vollständig auf Englisch statt.



40 Prozent der Teilnehmenden kommen aus Deutschland, insgesamt 55 Prozent

studieren an deutschen Hochschulen, 34 Prozent in Hessen. Zudem beträgt der

Anteil der Teilnehmerinnen 33 Prozent.



Namhafte Partner und Sponsoren



AiTalents kann für die Teilnehmer kostenlos angeboten werden, da das Programm

vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert, sowie von etlichen Sponsoren

unterstützt wird, die Preisgelder für die drei besten Daten-Projekte im Rahmen

des Bootcamps bereitstellen.



Pressekontakt:



Alise Munson

mailto:Munson@techquartier.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128224/4765750

OTS: TechQuartier





Ein globales Bootcamp im Herzen von EuropaAiTalents stieß von Anfang an auf großes Interesse. Insgesamt gingen über 500Bewerbungen von Menschen aus 57 Ländern ein, ausgewählt wurden in einemmehrstufigen Verfahren letztlich 200 Teilnehmende. Diese studieren entweder aneiner Universität bzw. Hochschule (38 unterschiedliche Institutionen auf dreiKontinenten) oder sie stehen bereits im Berufsleben. Die Teilnehmer werden,bedingt durch die Pandemie und Wohnorte in aller Welt, virtuell am Kursteilnehmen. AiTalents findet vollständig auf Englisch statt.40 Prozent der Teilnehmenden kommen aus Deutschland, insgesamt 55 Prozentstudieren an deutschen Hochschulen, 34 Prozent in Hessen. Zudem beträgt derAnteil der Teilnehmerinnen 33 Prozent.Namhafte Partner und SponsorenAiTalents kann für die Teilnehmer kostenlos angeboten werden, da das Programmvom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert, sowie von etlichen Sponsorenunterstützt wird, die Preisgelder für die drei besten Daten-Projekte im Rahmendes Bootcamps bereitstellen.Pressekontakt:Alise Munsonmailto:Munson@techquartier.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/128224/4765750OTS: TechQuartier