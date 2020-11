17.11.2020 / 15:14

17. November 2020



RIB Software SE (RIB) stockt seine Beteiligung an Winjit, dem führenden Anbieter von IoT-, AI- & ML-, Blockchain- und Fintech-Software, auf 51% auf

Singapur & Nashik, Indien, 17. November 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute die Aufstockung seiner Beteiligung von 15 % auf 51 % an dem Unternehmen Winjit bekannt. Winjit ist ein führenden Anbieter von Lösungen in den Bereichen Internet of Things (IoT), Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen (ML), Blockchain sowie Fintech Software und an allen wichtigen Standorten der Welt vertreten.



Nachdem im August 2019 bereits 15% an Winjit erworben wurden und sich Technologien wie IoT-, AI-, ML- und Blockchain rasant entwickeln, entschied sich die RIB ihre Beteiligung auf 51 % zu erhöhen. Zudem kann die RIB 2021 weitere 24,5 % erwerben und erhielt außerdem für das darauffolgende Jahr die Kaufoption der restlichen 24,5 %, um so alleiniger Anteilseigner von Winjit zu werden.



Winjit entwickelt erfolgreiche KI-gestützte Lösungen für verschiedene Industriezweige. Über zehn Jahre hinweg hat das Unternehmen sein Fachwissen bewiesen, indem es IoT, Computer Vision, Maschinelles Lernen und NLP (Natural Language Processing) in seine Lösungen verarbeitet und integriert hat. Die Technologieplattformen von Winjit - PredictSense, IoTSense, VisionSense und KonnectSense - haben es Unternehmen erleichtert, ihre Produkte und Dienstleistungen auf ein höheres Innovationsniveau zu heben.

Durch das aufgestockte Investment an der Firma Winjit kann die RIB ihre R&D-Kapazitäten in den Bereichen IoT, AI, Blockchain und Fintech für die AEC-Branche weiter ausbauen und die Integration modernster Technologien in die MTWO Cloud beschleunigen. Dies trägt dazu bei, dass die Bauindustrie noch vernetzter, intelligenter und nachhaltiger wird.